Spider-Man: No Way Home – Wideo od SONY potwierdza pojawienie się Multiversum w filmie?

Profile Sony Pictures na Twitterze w Argentynie i Brazylii udostępniły krótkie wideo z logiem Spider-Man: No Way Home. Pod koniec filmików możemy zobaczyć doprawdy ciekawe i zastanawiające efekty.

Jak widać, pod koniec wideo dochodzi do „trzasków” napisu Spider-Man: No Way Home w sposób, który natychmiast przywołuje wspomnienia z nagrodzonego Oscarem Spider-Mana: Into the Spider-Verse z 2018 roku, gdzie mieliśmy podobny zabieg.

Although Sony Pictures Argentina has deleted the tweet, I grabbed the video before it was removed. Please note the Spider-Man: Into the Spider-Verse style glitch at the end. So I guess the rumors of #SpiderManNoWayHome and the multiverse Sinister Six are true. pic.twitter.com/p2n4YnR7BA — César Berardini (@cesarberardini) June 14, 2021

Plany dotyczące Petera Parkera granego przez Toma Hollanda, są takie, aby skrzyżować ścieżki z wersjami granymi przez Tobeya Maguire’a i Andrew Garfielda w przeszłości, o czym zresztą mówi się już od dawna. Multiversum pozwoliłoby Sony Pictures na wykorzystanie Spideya granego przez Hollanda w filmach takich jak Venom 3 bądź Kraven the Hunter bez negatywnego wpływu na to, co widzimy u bohatera w MCU.

Dla przypomnienia zwiastun Spider-Mana: Into the Spider-Verse, w którym efekty są podobne do tych jak na filmach powyżej:

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter, YouTube / Ilustracja wprowadzenia: Marvel