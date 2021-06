Spider-Man: No Way Home – Willem Defoe wypowiada się na temat udziału w filmie!

Willem Dafoe ma powrócić do roli Normana Osborna / Green Goblina w Spider-Man: No Way Home jako lider Sinister Six, jednak nie mamy jeszcze żadnych, oficjalnych informacji.

Niedawno Collider rozmawiał z Willem, aby omówić szereg tematów, w tym projekty, w których brał ostatnio udział, a których premiera ma się odbyć w 2021 roku. Mowa tu m.in. o Aquamanie 2 oraz właśnie No Way Home. Aktor dość starannie dobrał słowa na temat innego tajnego projektu:

Willem Dafoe was ask what films he had filmed this year during his interview with @Collider

He talked about how he filmed "Inside" then said "The other things I been doing lately I prefer to wait till we're ready for them to come out" pic.twitter.com/TOlmRkrOIi

— Spider-Man No Way Home News And Countdown (@SpiderMan3news) June 19, 2021