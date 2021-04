Spider-Man: No Way Home – wyciek informacji fabularnych! Multiversum potwierdzone! SPOILERY

Użytkownik Reddita, który między innymi ujawnił scenę z Falcon i Zimowy Żołnierz, udostępnił wcześniejszy przeciek odnośnie fabuły Spider-Mana: No Way Home! Jest na co czekać.

W ARTYKULE ZNAJDZIECIE SPOILERY Z FILMU SPIDER-MAN: NO WAY HOME!

Reddit to platforma, na której mamy naprawdę mnóstwo informacji. Jeden z użytkowników prawdopodobnie w jakiś sposób miał dostęp do odpowiednich materiałów i postanowił przekazać fanom co nas czeka w Spider-Man: No Way Home!

Film zaczyna się tam, gdzie skończył się Far from home. Peter Parker jest w sądzie i próbuje udowodnić swoją niewinność. Jego adwokatem być może jest Murdock (Daredevill), co nie jest potwierdzone.

Multiverse się rozpada. Pojawiają się złoczyńcy z innych światów. Doktor Strange próbuje ich schwytać i umieścić w specjalnym więzieniu, które stworzył. Złoczyńcy w jakiś sposób uciekli, prawdopodobnie z winy Petera, który majstrował przy użyciu magii, aby oczyścić swoje imię.

Tobey Maguire i Andrew Garfield występują w kilku scenach. Są to zarówno sceny solowe jak i te, w których pomagają Spider-Manowi Hollanda w pokonaniu złoczyńców z Multiverse.

Zła część MCU walczy o reaktor łukowy Starka. Ostatni akt filmu dotyczy Statuy Wolności, która teraz wygląda jak wielki Kapitan Ameryka z tarczą, co potwierdza, że plakat na ulicach Nowego Jorku był prawdziwy.

Wszyscy złoczyńcy z wyjątkiem Zielonego Goblina (Williim Defoe) trafiają do więzienia Strange’a. Goblin kogoś zabija. Nie wiemy kim jest ta osoba, ale Peter (Toma Holland) mocno to odczuje i w dużej złości będzie próbował zabić Goblina, jednak postanowi tego nie robić.

Film ma zakończyć się tak, że Parker ukończy liceum, a wszyscy będą wiedzieli, że jest on Spider-Manem!

Wygląda to naprawdę dobrze, nie wiadomo, czy są to 100% pewne przecieki, jednak coś musi być na rzeczy!

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: comicbookmovie, reddit.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe