Straszny film parodiuje największe hity horroru. Nowe plakaty ujawniają inspiracje

Twórcy nowej odsłony serii Straszny film nie zwalniają tempa. Paramount pokazał właśnie osiem nowych parodystycznych plakatów zapowiadających, z jakich horrorów i hitów popkultury będzie śmiać się nowa odsłona kultowej serii. Na celowniku znaleźli się między innymi Uśmiechnij się, Nie!, Uciekaj!, Grzesznicy oraz Substancja.

Po latach przerwy seria Straszny film wraca z kolejną dawką absurdalnego humoru i bezlitosnych parodii. Studio Paramount coraz mocniej rozkręca kampanię promocyjną filmu, a nowe materiały jasno pokazują, że twórcy zamierzają wyśmiać praktycznie wszystkie najgłośniejsze horrory ostatnich lat. Fani mogą liczyć nie tylko na powrót kultowych bohaterów, ale także na wyjątkowo szeroki zestaw popkulturowych odniesień.

Straszny film bierze na celownik współczesne horrory

Nowe plakaty promocyjne ujawniają kolejne produkcje, które zostaną sparodiowane w filmie. Wśród nich znalazły się między innymi Uśmiechnij się, Nie!,Uciekaj! , Zniknięcia, Grzesznicy oraz Substancja. Twórcy postanowili nawet zażartować z Backrooms – filmu, który nie miał jeszcze premiery. To wyraźny sygnał, że nowa część chce połączyć klasyczny styl serii Straszny film z internetową kulturą grozy i najnowszymi horrorowymi trendami.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

W kwietniu 2024 roku podczas CinemaCon oficjalnie zapowiedziano, że po 11 latach przerwy otrzymamy kolejny Straszny film. Informacja ta natychmiast wywołała entuzjazm fanów, którzy od dawna liczyli na kontynuację. Za produkcję odpowiada Neal H. Moritz, znany z takich hitów jak Szybcy i wściekli czy Sonic. Finansowaniem projektu zajmie się, podobnie jak przy poprzednich częściach, Miramax, a dystrybucją Paramount.

Pod koniec października dotarła do nas kolejna dobra wiadomość. Portal Deadline poinformował, że Marlon Wayans, Shawn Wayans i Keenan Ivory Wayans będą zaangażowani w szóstą odsłonę Strasznego filmu. Bracia napiszą scenariusz do produkcji, a pomoże im w tym Rick Alvarez. Za reżyserię filmu będzie odpowiadać Michael Tiddes.

Fani kultowej serii zastanawiali się, czy w Strasznym filmie 6 ujrzymy Anne Faris i Regine Hall, które regularnie pojawiały się w serii jako Cindy Campbell i Brenda Meeks. Odpowiedź na to pytanie przyszła sierpniem 2025 roku. Portal Deadline poinformował, że weteranki serii powrócą do swoich kultowych ról. W obsadzie produkcji znaleźli się także Marlon Wayans, Chirs Elliott, Lochlyn Munro, Damon Wayans Jr. czy Heidi Gardner.

Film trafi do kin 5 czerwca.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe