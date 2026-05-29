Szeptacz na nowych zdjęciach. Kiedy thriller trafi do kin?

Netflix opublikował nowe zdjęcia, promujące najnowszy thriller psychologiczny platformy, zatytułowany Szeptacz.

Po sukcesie serialu Rozdzielenie, Adam Scott rozwija swoją filmową karierę. W marcu z pozytywnymi opiniami zadebiutował horror Hokum, a już w sierpniu zobaczymy aktora u boku gwiazd w thrillerze, pt. Szeptacz. Właśnie otrzymaliśmy nowe spojrzenie na nadchodzący obraz.

Bohaterowie filmu na nowym zdjęciu

W ramach wydarzenia Exclusive Preview Event organizowanego przez Collider, opublikowano nowe zdjęcie, przedstawiające Adama Scotta i Michelle Monaghan. Portal przeprowadził również rozmowę z reżyserem Jamesem Ashcroftem na temat pracy nad produkcją.

Zapytany o to, jak radził sobie z prowadzeniem tak gwiazdorskiej obsady, Ashcroft powiedział:

Praca z tym niesamowitym zespołem aktorów była absolutnym marzeniem. Mniej interesuje mnie równowaga między postaciami, a bardziej to, jaki wpływ każda z nich powinna mieć na historię i widzów. Każda rola musi być istotna dla opowieści, a każdy aktor — wliczając nawet epizodystów i statystów — powinien mieć w sobie pewną siłę oddziaływania. Coś musi sugerować wewnętrzne życie bohatera, jego trójwymiarowość — nawet jeśli nie eksplorujemy jej bezpośrednio na ekranie. Chcę, aby widz czuł tę głębię. Dzięki temu, gdyby kamera nagle zaczęła śledzić tę postać, publiczność chętnie podążyłaby za nią.”

Collider’s Exclusive Summer Preview is giving us a chilling new look at The Whisper Man 👀🔍



The upcoming Netflix psychological crime thriller stars Adam Scott alongside Robert De Niro and Michelle Monaghan in a story about a widowed crime writer investigating the disappearance… pic.twitter.com/lJgJeydBG3 — Collider (@Collider) May 28, 2026

Reżyser odniósł się także do wyzwań związanych z pracą przy filmie o znacznie większej skali i budżecie:

„Szczerze mówiąc, z ulgą odkryłem, że presja związana z zarządzaniem czasem i zasobami pozostaje taka sama bez względu na rozmiar produkcji. W większym filmie pojawia się po prostu więcej warstw organizacyjnych, do których trzeba się przyzwyczaić.”

Zapytany o to, czego nauczył się do tej pory w swojej krótkiej, ale udanej reżyserskiej karierze i co wykorzystał podczas pracy nad filmem, James Ashcroft odpowiedział:

Wywodzę się z teatru, więc najlepiej odnajduję się w prawdziwej współpracy. Dla mnie oznacza to wiedzieć, kiedy przejąć prowadzenie, a kiedy zrobić miejsce dla innych. Ta umiejętność bardzo pomogła mi przy wcześniejszych filmach i ponownie sprawdziła się tutaj — zarówno w pracy z ekipą, jak i aktorami.

O czym opowiada Szeptacz?

Film opowiada historię owdowiałego autora kryminałów (Adam Scott), który po porwaniu swojego syna zwraca się o pomoc do swojego oddalonego emocjonalnie ojca (Robert De Niro) – emerytowanego detektywa policji. Wkrótce odkrywa jednak związek z nierozwiązaną od dekad sprawą skazanego seryjnego mordercy znanego jako Szeptacz.

W pozostałych rolach występują również Michelle Monaghan, Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto oraz Will Brill. Scenariusz napisali Ben Jacoby i Chase Palmer, a reżyserią zajął się James Ashcroft. Producentami filmu są Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Michael Disco i Kassee Whiting, natomiast Marcus Viscidi, Tim Connors oraz Alex Leb pełnią funkcję producentów wykonawczych. Film zadebiutuje 28 sierpnia na platformie streamingowej Netflix.

Netflix has released a new look at Adam Scott in The Whisper Man, the new psychological thriller co-starring Robert De Niro and Michelle Monaghan. https://t.co/eTEb4FL2yE pic.twitter.com/7cKlLOPttY — Collider (@Collider) May 29, 2026

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe