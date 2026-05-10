Tajemnicze postacie w Avengers: Doomsday? Alan Cumming zdradza szczegóły

Wygląda na to, że Marvel nadal trzyma największe niespodzianki w tajemnicy. Alan Cumming zdradził, że w scenariuszu Avengers: Doomsday pojawiły się ukryte postacie, które dostały fałszywe nazwy, by nie wyciekły przed premierą.

Choć obsada Avengers: Doomsday już teraz wygląda jak gigantyczny crossover marzeń fanów Marvela, wiele wskazuje na to, że studio wciąż nie pokazało wszystkich kart. Alan Cumming, który wraca do roli Nightcrawlera po latach, ujawnił, że podczas pracy nad filmem natknął się na sekretne postacie ukrywane nawet w samym scenariuszu. Marvel najwyraźniej zrobi wszystko, by utrzymać największe cameo i powroty w tajemnicy aż do premiery filmu.

Tajemniczy bohaterowie w Avengers: Doomsday

W rozmowie z Deadline aktor przyznał, że czytanie scenariusza do Avengers: Doomsday było momentami kompletnie dezorientujące. Wszystko za sprawą tego, że Marvel Studios specjalnie zmienili nazwy bohaterów, chodzi o konkretnie jedną postać.

Nie chcieli zdradzić, że pewna postać powróci, więc w scenariuszu nazwali ją kimś innym. To było mylące.

Słowa Cumminga praktycznie potwierdzają, że oficjalnie ogłoszona obsada to nie wszystko. Od miesięcy w sieci krążą plotki o kolejnych powrotach i cameo, ale Marvel konsekwentnie milczy. Fani spodziewają się między innymi powrotu Scarlet Witch, Doctor Strange’a czy Kaptain Marvel, ale możliwe, że studio szykuje znacznie większe niespodzianki związane z multiwersum i dawnymi filmami Marvela.

Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Należący do VI Fazy MCU crossover superbohaterskich filmów i seriali Marvel Studios oraz pierwsza część kulminacji tzw. Sagi Multiwersum trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe