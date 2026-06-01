Taylor Swift dołącza do Toy Story 5. Napisała nową piosenkę

Taylor Swift oficjalnie potwierdziła swój udział w Toy Story 5. Artystka napisała i nagrała oryginalny utwór zatytułowany I Knew It, I Knew You, który ma odegrać ważną rolę w historii Jessie. Co więcej, Disney zapowiada piosenkę jako powrót gwiazdy do jej country’owych korzeni.

Po tygodniach spekulacji i zagadkowych zapowiedzi fani wreszcie poznali odpowiedź. Taylor Swift ogłosiła, że stworzyła nowy utwór na potrzeby Toy Story 5, jednej z największych animowanych premier roku. Piosenka ma być mocno związana z historią Jessie i według twórców filmu idealnie oddaje emocjonalny wydźwięk jej wątku.

Taylor Swift spełniła dziecięce marzenie. Napisała piosenkę do Toy Story 5

Piosenkarka podzieliła się informacją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak napisała:

Zawsze marzyłam o tym, by móc napisać coś dla tych postaci, które uwielbiam od czasu, gdy jako pięciolatka obejrzałam pierwsze Toy Story.

Swift zdradziła również, że zobaczyła wczesną wersję filmu i była tak poruszona historią, że napisała utwór niemal natychmiast po seansie.

It’s a *Toy* Story 🤠

You knew it! My new original song “I Knew It, I Knew You” for Disney and @Pixar’s @toystory 5 will be yours on June 5th. I’ve always dreamed of getting to write for these characters who I’ve adored since I was a 5 year old kid watching the first Toy Story… pic.twitter.com/CRdhM5eLBt — Taylor Swift (@taylorswift13) June 1, 2026

Powrót Taylor Swift do country

Disney określa I Knew It, I Knew You jako muzyczny powrót Taylor Swift do stylu, od którego rozpoczynała karierę. Nowa piosenka ma łączyć współczesne brzmienia artystki z elementami country, które przed laty uczyniły ją jedną z największych gwiazd muzyki w Stanach Zjednoczonych. Za produkcję utworu odpowiadają Taylor Swift oraz jej wieloletni współpracownik Jack Antonoff.

Taylor Swift’s original song, “I Knew It, I Knew You” from Toy Story 5 is yours this Friday. pic.twitter.com/8lAAgtv5y9 — Toy Story (@toystory) June 1, 2026

Reżyser filmu Andrew Stanton nie ukrywa entuzjazmu. Jak stwierdził:

Taylor natychmiast zrozumiała Jessie i to, przez co przechodzi ta postać. Ta piosenka jest tak mocno związana z Toy Story, że od pierwszego odsłuchu wydawało się, jakby była częścią tej historii od zawsze.

Fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek

Premiera utworu I Knew It, I Knew You odbędzie się 5 czerwca, natomiast Toy Story 5 trafi do kin 19 czerwca. Choć na razie potwierdzono jedynie udział jednej piosenki, wielu fanów zastanawia się, czy współpraca Taylor Swift z Disneyem i Pixarem nie okaże się większa, niż dotychczas ujawniono. Zwłaszcza że kampania promocyjna filmu od tygodni pełna była ukrytych wskazówek skierowanych do Swifties.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą Toy Story 5

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

Najnowsza odsłona Toy Story do polskich kin trafi już 19 czerwca 2026 roku.

Źródło: variety.com i x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe