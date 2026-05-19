The Asylum znowu atakuje. Master of the Universe dostał zwiastun

Studio The Asylum, słynące z niskobudżetowych mockbusterów inspirowanych hollywoodzkimi hitami, wraca z kolejną produkcją. Tym razem na celownik trafiło kultowych Władcy Wszechświata.

Na kilka dni przed premierą widowiska inspirowanego legendarną marką do sieci trafił zwiastun filmu Master of the Universe, który ma wykorzystać zainteresowanie nadchodzącą kinową superprodukcją. Twórcy takich tytułów jak Transmorphers, Atlantic Rim czy Top Gunner od lat specjalizują się w produkcjach wyraźnie nawiązujących do wielkich hitów kina. Teraz studio przygotowało własną wersję kosmicznej historii o walce dobra ze złem.

Film opowiada o młodym mężczyźnie, który odkrywa w sobie niezwykłe moce i musi stanąć do walki z potężnym obcym oraz jego armią. Stawką jest nie tylko Ziemia, ale cały wszechświat. Za reżyserię odpowiada Marcel Walz, twórca „Shark Trash”, natomiast scenariusz napisał Marc Gottlieb. W obsadzie znaleźli się Matthew Gademske, Morgan Flanagan, Jay F. Krymis, Antonio Valles i Telisha Johnson. Master of the Universe zadebiutuje online już 22 maja, czyli tuż przed premierą wysokobudżetowego Władcy Wszechświata (ang. Masters of the Universe), które trafi do kin 5 czerwca. Nietrudno zauważyć, że The Asylum ponownie próbuje wykorzystać zainteresowanie głośną marką.

Co wiemy o filmie Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii. Po katastrofie statku kosmicznego trafia na Ziemię. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists. Projekt nadzoruje też Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, Jon Xue Zhang jako Ram-Man, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto i James Wilkinson jako Mekaneck. James Purefoy i Charlotte Riley występują jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

