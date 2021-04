Thor: Love and Thunder – Christian Bale łysy! Oto metamorfoza aktora!

Plan zdjęciowy Thor: Love and Thunder trwa w najlepsze już od dłuższego czasu. Po raz pierwszy zobaczyliśmy Christiana Bale’a, który musiał zmienić diametralnie swój wygląd do roli Gorra.

Tym razem, oprócz ponownego wyszczuplenia, wygląda na to, że Bale będzie również całkowicie łysy. Dla aktora to nie nowość ponieważ już kilkukrotnie dostosowywał swój wygląd do danej roli. Zapewne minie trochę czasu zanim zobaczymy go w stroju Gorra na jakimś zdjęciu z planu. Czekamy!

Christian Bale in Sydney, where he’s currently filming #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/Iajvz08rkc — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 18, 2021

Christian it's back!

Was seen in Sydney, Australia 🇦🇺 (April 18,2021) ✨ pic.twitter.com/CfObsEFPlr — ᴄʜʀɪsᴛɪᴀɴ ʙᴀʟᴇ, ғᴀᴄᴋ ʏᴇᴀʜ (@ChristianBaleFY) April 18, 2021

W filmie zobaczymy powrót Natalie Portman do roli Jane Foster. Pojawią się także Strażnicy Galaktyki, a głównym antagonistą filmu będzie Gorr, grany przez Christiana Bale’a. Reżyserią ponownie zajmie się Taika Waititi, odpowiedzialny także za scenariusz. Możemy być więc pewni, że Thor: Love and Thunder będzie kontynuacją właśnie jego wizji tej serii.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Twitter