Thor: Love and Thunder – grafiki koncepcyjne ujawniają nowy strój Thora!

Grafika promocyjna filmu Thor: Love and Thunder ujawniła pierwsze spojrzenie na trzech głównych bohaterów nadchodzącego filmu, w tym, między innymi na przemianę Jane Foster w Mighty Thora. Grafiki nie są może najdokładniejsze, jednak mimo wszystko można tam sporo zauważyć.

Jane w filmie będzie dzierżyła Mjolnir. Posiada bardzo podobny kostium do komiksowego odpowiednika tej postaci. Natomiast Thor ma nowy strój, który wydaje się być czarno-złoty z domieszką niebieskiego. Strój Walkirii wydaje się być podobny do tego z Avengers: Koniec gry.

The first look at Thor and Valkyrie in updated armor AND the first look at Jane’s Mighty Thor armor in Thor: Love and Thunder ♥️⚡️ pic.twitter.com/TtySGDpuar

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) June 15, 2021