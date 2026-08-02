To nie koniec Obcy: Romulus. Szef 20th Century Studios ucina plotki o skasowaniu sequela

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że kontynuacja Obcy: Romulus została anulowana. Na plotki zareagował jednak prezes 20th Century Studios Steve Asbell, który w krótkim wpisie rozwiał wątpliwości fanów kultowej serii.

Choć zaczęły krążyć informacje o rzekomym porzuceniu planów na sequel Obcy: Romulus, wszystko wskazuje na to, że film wciąż pozostaje w fazie rozwoju. Głos w sprawie zabrał sam prezes 20th Century Studios, Steve Asbell, który stanowczo zaprzeczył pojawiającym się pogłoskom.

Obcy: Romulus 2 cały czas w planach

Plotki o skasowaniu kontynuacji pojawiły się po publikacji serwisu World of Reel, który twierdził, że studio miało zrezygnować z bezpośredniego sequela na rzecz innego filmu osadzonego w uniwersum Obcego. Według tych informacji za nowy projekt miałby odpowiadać Brian Duffield, reżyser przygotowujący ekranizację powieści Whalefall. Na doniesienia zareagował Steve Asbell. Szef 20th Century Studios udostępnił w serwisie X wpis sugerujący anulowanie filmu i skomentował go jednym słowem: Nie. Choć odpowiedź była wyjątkowo krótka, została odebrana jako potwierdzenie, że kontynuacja nadal znajduje się w planach studia.

Sukces kasowy zachęca do powrotu

Decyzja o rozwijaniu kolejnej części nie powinna dziwić. Obcy: Romulus okazał się dużym sukcesem finansowym, osiągając około 350 milionów dolarów wpływów przy budżecie wynoszącym około 80 milionów dolarów. Jednym z powodów wysokiej rentowności było postawienie przez reżysera Fede Álvareza na młodą obsadę zamiast hollywoodzkich gwiazd z najwyższej półki. Film pozwolił jednak wypromować swoich aktorów, którzy od premiery znacząco umocnili swoją pozycję w branży.

Problem może być jednak z obsadą. Od czasu premiery kariery Cailee Spaeny i Davida Jonssona nabrały rozpędu. Spaeny ma już na koncie kolejne głośne produkcje, a od miesięcy pojawiają się spekulacje, że może dołączyć do nowego filmowego uniwersum X-Men. Z kolei Jonsson został niedawno ogłoszony odtwórcą głównej roli w Czarnej Pantery 3. Rosnąca popularność aktorów może utrudnić dopasowanie terminów zdjęć, co według części komentatorów może wpływać na tempo prac nad kontynuacją.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym opowiada Obcy: Romulus?

Akcja filmu skupia się na grupie młodych kolonistów kosmicznych, którzy podczas eksploracji opuszczonej stacji kosmicznej natrafiają na przerażającą formę życia, ksenomorfy. Początkowo liczą na znalezienie technologii lub zasobów, które pomogą im uciec z trudnych warunków życia w kolonii, jednak szybko odkrywają, że stacja była miejscem niebezpiecznych eksperymentów związanych z obcymi organizmami. Gdy pasożytnicze istoty zaczynają polować na ludzi, bohaterowie muszą desperacko walczyć o przetrwanie i znaleźć sposób na ucieczkę, zanim staną się kolejnymi ofiarami śmiertelnego cyklu rozmnażania ksenomorfów.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe