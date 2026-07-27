To satyra na współczesny świat. Zobacz zwiastun filmu Bogaci i martwi z Anyą Taylor-Joy, Chrisem Evansem oraz Salmą Hayek!

Scenarzysta hitowego serialu Sukcesja Will Arbery i jeden z najbardziej bezkompromisowych europejskich twórców, reżyser Romain Gavras, przedstawiają bezczelną satyrę na współczesny świat celebrytów, polityki i ekologii.

Bogaci i martwi zachwycają gwiazdorską obsadą – w filmie wystąpiła nominowana do Złotego Globu gwiazda Furiosy Anya Tylor-Joy, znany z hitu Kapitan Ameryka Chris Evans, nominowana do Oscara Salma Hayek, nominowany do Oscara John Malkovich, idol francuskiego kina Vincent Cassel oraz jedna z najbardziej wpływowych artystek sceny muzycznej Charlie XCX. Za produkcję odpowiadają m.in. Giorgos Karnavas, twórca nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes i nominowanego do Oscara W trójkącie oraz Klaudia Śmieja-Rostworowska – twórczyni nagrodzonego Złotymi Lwami w Gdyni Silent Twins. Film miał światową premierę na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Podczas luksusowej gali charytatywnej spotykają się największe nazwiska ze świata filmu, biznesu i mediów. Wśród nich jest gwiazdor kina akcji Mike Tyler (Chris Evans), który próbuje odbudować swój wizerunek, oraz miliarder Ben Bracken (Vincent Cassel) z żoną (Salma Hayek), promujący kontrowersyjne przedsięwzięcie wydobywcze. Nieoczekiwanie atmosfera zmienia się jednak o 180 stopni, gdy na scenę wkracza Joan (Anya Taylor-Joy) – charyzmatyczna przywódczyni grupy uzbrojonych aktywistów. Od tej pory luksusowy bankiet przeobrazi się w grę na śmierć i życie, podczas której celebryci zostaną zmuszeni do konfrontacji nie tylko z fanatyzmem napastników, ale też z własną hipokryzją i egoizmem.

Film trafi do kin 21 sierpnia.

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