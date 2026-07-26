Tom Holland nie zawsze był zadowolony z filmów, w których wystąpił

Tom Holland z dumną promuje obecnie Odyseję oraz Spider-Mana 4. Nie wszystkie filmy w swojej karierze reklamował z taką przyjemnością.

Toma Hollanda większość widzów może kojarzyć z roli Spider-Mana. Aktor w człowieka pająka wcielił się kilkukrotnie. Cztery razy w filmach o przygodach tego superbohatera, w trzeciej części Kapitana Ameryki, dwóch odsłonach Avengers i zaliczył także cameo w Venomie 2. Za niespełna kilka dni w kinach na całym świecie ukaże się natomiast nowy film, w którym aktor wcielił się w Petera Parkera. Kariera Hollanda oczywiście składa się nie tylko ze Spider-Mana. Brytyjski aktor wystąpił też także w takich filmach jak Odyseja, W tłumie, Niemożliwe, Cherry: Niewinność utracona, Diabeł wcielony czy W samym sercu morza. Część z tych tytułów można zaliczyć do udanych, inne już trochę mniej.

Tom Holland nie zawsze promował dobre filmy

Tom Holland zagościł w podcaście Dish, w którym zdradził, że jest przeogromnie dumny ze swoich dwóch najnowszych filmów, Odysei i Spider-Mana 4. Przyznał, że promowanie tych dzieł jest dla niego czystą przyjemnością.

Szczerze mówiąc, czułem się, jak na zwycięskiej trasie. Naprawdę mi się to podobało. Jestem niezwykle dumny z obu filmów.

Aktor nie krył jednak, że nie wszystkie filmy promowały mu się z taką przyjemnością. Nie wszystkie dzieła w jego karierze były bowiem udane, co utrudniało sprawę.

Kiedy promujesz filmy, z których jesteś naprawdę dumny, jest to naprawdę łatwe. Bo kiedy pytają cię, dlaczego ludzie powinni obejrzeć ten film, nikogo nie okłamujesz. Naprawdę uważasz, że ludzie powinni go obejrzeć”. Holland powiedział również: “Miałem już doświadczenia, kiedy ludzie pytali: “Dlaczego warto obejrzeć ten film?”, a gdzieś z tyłu głowy myślałem: “Nie powinieneś, bo to gówno”.

Dobra passa Hollanda

Odyseję w kinach na całym świecie można oglądać już od kilkunastu dni. Film Nolana osiągnął zarówno sukces artystyczny, jak i finansowy. Krytycy na całym świecie zachwycają się Odyseją i wystawiają najwyższe możliwe noty. Produkcja na chwilę obecną zarobiła aż 368 mln dolarów i może zarobić jeszcze drugie tyle.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień na wielkim ekranie ukaże się dopiero 31 lipca, ale w tym momencie można mówić już o sukcesie kasowym. Bilety na pokazy przedpremierowe produkcji wyprzedały się momentalnie i wszystkie prognozy finansowe przewidują, że Spider-Man 4 może być jednym z najbardziej dochodowych filmów tego roku.

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Odyseja