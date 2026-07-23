Tom Holland uciął spekulacje. Jean Grey nie pojawi się w Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Od miesięcy w sieci pojawiają się teorie, że w Spider-Man: Całkiem Nowy Dzień zadebiutuje Jean Grey. Tom Holland postanowił jednak rozwiać wszelkie wątpliwości i jasno odniósł się do plotek dotyczących mutantki.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień należy do najbardziej wyczekiwanych premier Marvel Studios. Każdy zwiastun i każda wypowiedź twórców czy aktorów wywołuje lawinę spekulacji na temat możliwych cameo oraz debiutów kolejnych bohaterów. Jedną z najczęściej powracających teorii był udział Jean Grey. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam Tom Holland.

Tom Holland: „Jean Grey nie ma w Spider-Man: Całkiem nowy dzień”

Podczas jednego z wywiadów aktor został zapytany o pojawiające się w Internecie plotki dotyczące Jean Grey. Holland nie pozostawił miejsca na domysły i jednoznacznie zaprzeczył doniesieniom.

Nie ma jej w tym filmie, ale byłoby całkiem fajnie.

Krótka odpowiedź aktora praktycznie przekreśla spekulacje, które nasiliły się po premierze zwiastunów oraz licznych teoriach fanów dotyczących połączenia świata Spider-Mana z mutantami. Niemniej sam Holland przeraził się, gdy usłyszał to pytanie, co widać na TikToku poniżej:

Fani liczyli na debiut mutantki

Plotki o obecności Jean Grey pojawiały się od wielu miesięcy. Część fanów była przekonana, że Marvel Studios wykorzysta nowy film do dalszego wprowadzania mutantów do głównego uniwersum MCU. Do spekulacji przyczyniała się również tajemnicza rola Sadie Sink, której postać wciąż pozostaje oficjalnie nieujawniona. Wielu internautów właśnie z nią wiązało postać Jean Grey, choć studio nigdy tego nie potwierdziło.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: tiktok.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe