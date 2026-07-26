Toy Story 5 z miliardem dolarów na koncie!

Toy Story 5 okazało się nie do zatrzymania! Film Pixara przekroczył właśnie próg miliarda dolarów w box office.

Toy Story 5 w kinach na całym świecie zawitało 17 lipca. Wyniki finansowe filmu już na starcie pokazały, że możemy mieć tegoroczny wakacyjny hit. Podczas pierwszego weekendu wyświetlania Toy Story 5 zarobiło 160 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Jest to najlepszy wynik całej serii oraz drugie największe otwarcie w historii Pixara. Wpływy z zagranicy były równie imponujące i sięgnęły 152 mln dolarów. Nic zatem dziwnego, że film w końcu przekroczył miliard.

Toy Story 5 rozbiło bank!

Po niespełna dwóch miesiącach od premiery, Toy Story 5 powtórzyło sukces finansowy trzeciej i czwartej części serii. Najnowsza animacja od Pixara przekroczyła właśnie próg miliarda dolarów w box office. Toy Story 5 w chwili obecnej ma łącznie 1,022 mld dolarów. Film jest zatem bardzo bliski pobicia rekordu serii, który należy do Toy Story 4 (1,073 mld).

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że seria doczeka się jeszcze szóstej części i biorąc pod uwagę wyniki finansowe ostatnich odsłon, może faktycznie tak się stać. Jasno i wyraźnie widać, że Chudy i jego banda wciąż nie przejadła się widzom.

O czym opowiada Toy Story 5?

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

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Źródło: boxofficemojo.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Toy Story 5