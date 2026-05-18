Twórca Drive wraca do horroru. Her Private Hell z oficjalną zapowiedzią!

Neon pokazało pierwszy teaser Her Private Hell – nowego filmu Nicolasa Windinga Refna. Reżyser Drive i Neon Demon wraca do stylistycznego horroru, który ma połączyć slasher, futurystyczny thriller i brutalny surrealizm. W głównej roli występuje Sophie Thatcher.

Po niemal dekadzie od premiery Neon Demon Nicolas Winding Refn ponownie zanurza się w świecie neonowych świateł, przemocy i psychodelicznego horroru. Pierwszy teaser Her Private Hell sugeruje, że duński reżyser nie zamierza łagodzić swojego charakterystycznego stylu. Produkcja zapowiada się na brutalny, hipnotyczny i mocno odjechany slasher osadzony w futurystycznym mieście pogrążonym w chaosie.

Sophie Thatcher w centrum futurystycznego koszmaru

Główną bohaterką filmu będzie młoda kobieta grana przez Sophie Thatcher, znaną między innymi z Yellowjackets, Heretic oraz Companion. Postać wyrusza na poszukiwania swojego ojca w momencie, gdy tajemnicza mgła zaczyna pochłaniać futurystyczną metropolię. Wraz z pojawieniem się dziwnego zjawiska w mieście zaczyna grasować nieuchwytna i śmiercionośna istota. Według oficjalnego opisu historia połączy losy bohaterki z amerykańskim żołnierzem próbującym uratować własną córkę podczas brutalnej podróży przez piekło.

Obok Sophie Thatcher w produkcji wystąpią między innymi Charles Melton, Kristine Froseth oraz Havana Rose Liu. W obsadzie znaleźli się także Dougray Scott, Diego Calva, Aoi Yamada, Shioli Kutsuna oraz Hidetoshi Nishijima. Tak szeroki międzynarodowy skład sugeruje, że Her Private Hell może być jednym z najbardziej ambitnych projektów Refna od lat.

Powrót po dziesięciu latach

Her Private Hell będzie pierwszym pełnometrażowym filmem kinowym Nicolasa Windinga Refna od czasu premiery Neon Demon w 2016 roku. Choć reżyser pracował później przy serialach takich jak Too Old to Die Young czy Kowbojka z Kopenhagi, wielu fanów od dawna czekało na jego powrót do dużego kinowego projektu. Teaser sugeruje, że twórca nie zamierza zmieniać swojego stylu ani dostosowywać się do mainstreamowych trendów.

Her Private Hell czyli slasher spotka science fiction

Według pierwszych informacji film ma łączyć kilka gatunków jednocześnie. Oprócz horrorowego klimatu i slasherowej przemocy ważnym elementem będzie również futurystyczne science fiction. Jedna z osi fabularnych ma dotyczyć grupy aktorek przygotowujących się do realizacji filmu przypominającego Barbarellę. W tym samym czasie po mieście zaczyna krążyć seryjny morderca znany jako Leather Man, polujący na kobiety. Już sam opis sugeruje, że Refn ponownie postawi na przesadę, groteskę i mocno stylizowaną narrację.

Źródło: dreadcentral.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe