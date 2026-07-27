Twórca Godzilla vs. Kong wraca do swojego kultowego świata. Zwiastun Onslaught zapowiada brutalną akcję od A24

A24 zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun filmu Onslaught. Nowa produkcja Adama Wingarda nie tylko stawia na widowiskową akcję i brutalne starcia, ale także oficjalnie rozszerza uniwersum kultowego Gościa.

Po latach spekulacji Adam Wingard potwierdził to, na co liczyli fani jego wcześniejszych produkcji. Nadchodzący Onslaught rozgrywa się w tym samym świecie co Gość z 2014 roku. Choć nie jest to bezpośredni sequel, oba filmy łączy tajny program tworzący genetycznie ulepszonych żołnierzy.

Onslaught rozwija uniwersum

Podczas premiery zwiastuna Wingard wyjaśnił, że traktuje Onslaught jako domknięcie nieformalnej trylogii, którą tworzą Następny jesteś ty, Gość i właśnie nowy film.

Patrzę na ten film jak na zwieńczenie trylogii pomiędzy Gościem i Następny jesteś ty. To nie jest bezpośrednia kontynuacja losów tamtych bohaterów, ale akcja rozgrywa się w tym samym mieście co Gość. Tajne programy, które tutaj widzimy, są kolejnymi elementami tego samego projektu, z którego pochodził David.

Twórca przyznał również, że pod względem fabularnym produkcję można uznać za sequel.

Trzech zamaskowanych zabójców i genetyczni superżołnierze

Zwiastun sugeruje, że Wingard postawił na połączenie kina akcji z elementami slashera. Głównymi antagonistami jest trzech zamaskowanych zabójców określanych jako „ludzkie pociski samonaprowadzające”, którzy bezwzględnie eliminują kolejne cele. Fabuła skupia się na byłej wojskowej snajperce, która musi stanąć do walki z grupą genetycznie zmodyfikowanych superżołnierzy po tym, jak wymykają się oni spod kontroli na pustyni. Jej głównym celem staje się ochrona własnej córki.

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Premiera już we wrześniu

Onslaught trafi do amerykańskich kin 4 września. Film otrzymał kategorię wiekową R za intensywną, krwawą przemoc, sceny gore, nagość oraz wulgarny język. Po sukcesach Następny jesteś ty i Gość Adam Wingard ponownie stawia na dynamiczne, brutalne kino gatunkowe. Wszystko wskazuje na to, że Onslaught będzie nie tylko widowiskowym thrillerem akcji, ale także długo wyczekiwanym rozszerzeniem jednego z najbardziej intrygujących światów stworzonych przez reżysera.

W głównej roli występuje Adria Arjona, a na ekranie towarzyszą jej Rebecca Hall, Michael Biehn, Reginald VelJohnson, Drew Starkey, Eric Wareheim, zawodnik UFC Alex „Poatan” Pereira oraz Dan Stevens.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe