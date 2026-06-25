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Twórcy Wszystko wszędzie naraz znaleźli odtwórców głównych ról do nowego filmu 

Agnieszka Ziobrowska, 25 czerwca 2026

Obsada nowego filmu twórców Wszystko wszędzie naraz powoli nabiera kształtów. Wiemy, kto wcieli się w główne role. 

Jeśli na bieżąco śledzicie informacje związane z nadchodzącym projektem Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, najpewniej wiecie, że zdjęcia mają ruszyć jeszcze tego lata. Z tego właśnie powodu w ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji związanych z obsadą filmu. W nowym dziele duetu Danielów wystąpić ma Matt Damon (Marsjanin), który wcieli się w ojca jednego z głównych bohaterów. Role negocjować mają natomiast Sandra Oh (Chirurdzy) oraz Charles Melton (Riverdale). Niestety nie wiemy, kogo konkretnie mieliby zagrać. Dowiedzieliśmy się jednak w końcu, jacy aktorzy obejmą główne role.

Nowi członkowie obsady nowego filmu twórców Wszystko wszędzie naraz

Magazyn Deadline poinformował, że Daniel Kwan i Daniel Scheinert znaleźli właśnie aktorów, którzy wcielą się w głównych bohaterów ich najnowszego filmu. Na ekranie zobaczymy: Seana Kaufmana (Tego lata stałam się piękna), Silvie Dionicio (Grupa zadaniowa), Jacksona Kelly’ego (Kobiety niedoskonałe), Kerrice Brooks (My Old Ass) i Thalie Dudek (Uciekinier).

Wszystko, co do tej pory wiadomo o projekcie

Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.

Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.

Premiera niezatytułowanego jeszcze projektu została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.

O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?

Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Wszystko wszędzie naraz  

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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