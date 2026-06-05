Uwielbiani bohaterowie powracają! Epoka lodowcowa 6 na pierwszej zapowiedzi

W sieci zadebiutowała właśnie pierwsza zapowiedź Epoki lodowcowej 6. Nasi bohaterowie tym razem będą musieli stawić czoła aktywnemu wulkanowi.

Jak powszechnie wiadomo, Epoka lodowcowa doczeka się szóstej części. Będzie to pierwszy film z serii wyprodukowany po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Pierwotnie premiera animacji zaplanowana była na grudzień 2026 roku, ale została przesunięta na 5 lutego 2027 roku.

Szczegóły fabuły na chwilę obecną trzymane są w ścisłej tajemnicy. Za reżyserię Epoki lodowcowej 6 odpowiadać będzie John C. Donkin. W przeszłości wyreżyserował on m.in. pierwszą, trzecią i czwartą odsłonę Epoki lodowcowej. W anglojęzycznej wersji językowej ponownie usłyszymy Raya Romano (Maniek), Johna Leguizamoa (Sid), Queen Latifah (Ela), Denisa Leary’ego (Diego) oraz Simona Pegga (Buck). Ostatni film z serii, Mocne uderzenie, ukazał się w kinach 10 lat temu.

Epoka lodowcowa robi się coraz bardziej gorąca

W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź szóstej części Epoki lodowcowej. Materiał co prawda nie ujawnił wiele, ale zdradził pewne szczegóły. Mamy pewność, że w Epoce lodowcowej 6 zobaczymy ponownie Mańka, Sida, Diego, Elę, Bucka oraz Zdzicha i Edka. Epoka lodowcowa oczywiście nie mogłaby obejść się bez wiewióra goniącego za orzeszkiem.

Nasi bohaterowie jak do tej pory musieli mierzyć się m.in. z dinozaurami, meteorami, odwilżą czy wędrówką kontynentów. Teraz z kolei przyszła pora na zmiany klimatyczne w postaci aktywnego wulkanu. Oprócz zapowiedzi studio opublikowało także pierwszy plakat Epoki lodowcowej 6.

Kultowa seria

Epoka lodowcowa do tej pory doczekała się pięciu filmów kinowych oraz kilku krótkometrażówek. Pierwsza część ukazała się w 2002 roku i od razu podbiła serca widzów oraz krytyków. Animacja doczekała się m.in. nominacji do Oscara, Critics’ Choice Awards czy nagrody Annie. Warto również pamiętać, że jest to bardzo dochodowa seria. Wszystkie filmy kinowe do tej pory przyniosły ponad 3 mld zysków.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie