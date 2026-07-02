Vaiana 3 coraz bliżej. Dwayne Johnson potwierdza prace nad kolejną częścią hitu Disneya

Disney nie zamierza kończyć jednej ze swoich najpopularniejszych animowanych serii ostatnich lat. Dwayne Johnson potwierdził, że trwają rozmowy i prace nad Vaiana 3, choć studio najpierw chce skupić uwagę widzów na aktorskiej wersji filmu, która właśnie trafia do kin.

Po ogromnym sukcesie dwóch animowanych odsłon trudno było sobie wyobrazić, że Disney zrezygnuje z dalszego rozwijania serii Vaiana. Teraz pierwsze oficjalne potwierdzenie nadeszło od samego Dwayne’a Johnsona. Aktor zdradził, że trzecia część jest już w przygotowaniu, a za scenariusz ponownie odpowiadają twórcy poprzednich filmów.

Vaiana 3 nadchodzi

Podczas konferencji prasowej w Rio de Janeiro, zorganizowanej przy okazji promocji aktorskiej wersji Vaiany, Dwayne Johnson został zapytany o przyszłość animowanej serii. Aktor nie pozostawił większych wątpliwości.

Tak, rozmawialiśmy o Vaianie 3. Najpierw jednak chcemy, żeby do kin trafiła aktorska Vaiana. Jared Bush i Dana Ledoux Miller, którzy pracowali nad wcześniejszymi filmami, napiszą również scenariusz trzeciej części.

Zanim jednak widzowie zobaczą trzecią animację, Disney wprowadza do kin aktorską wersję pierwszego filmu. Dwayne Johnson ponownie wciela się w Maui, natomiast rolę Vaiany powierzono Catherine Laga’aia. Jeśli produkcja okaże się sukcesem, marka może pozostać jedną z najważniejszych franczyz Disneya na kolejne lata. Wypowiedź Johnsona sugeruje, że studio już planuje następny etap tej historii, choć na oficjalną zapowiedź i datę premiery Vaiany 3 trzeba będzie jeszcze poczekać.

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Vaiana w wersji aktorskiej

Oryginalna animacja z 2016 roku okazała się ogromnym sukcesem i zdobyła miliony fanów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że studio zdecydowało się na realizację aktorskiego remake’u. Produkcja ma odtworzyć najważniejsze wydarzenia znane z pierwowzoru, jednocześnie oferując znacznie większy rozmach wizualny.

Jednym z największych atutów filmu ma być powrót Dwayne’a Johnsona. Aktor ponownie wciela się w półboga Maui, którego wcześniej dubbingował w animacji. Tym razem pojawi się jednak na ekranie w pełnoprawnej aktorskiej wersji historii. To właśnie jego obecność była jednym z najczęściej podkreślanych elementów nowego zwiastuna.

Nowy zwiastun pokazuje, że Disney postawił na spektakularne efekty wizualne. Ocean, morskie stwory, magiczne moce Maui i egzotyczne krajobrazy zostały stworzone przy pomocy zaawansowanego CGI. Dla wielu widzów wygląda to jak niemal klatka po klatce odtworzona animacja, tylko w fotorealistycznej formie.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe