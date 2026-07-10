Vaiana rozczarowuje! Prognozy otwarcia są niższe od oczekiwań Disneya

Vaiana jest na dobrej drodze, aby utopić wiele milionów Disneya. Wszystko wskazuje na to, że film nie będzie hitem w box office.

Aktorska Vaiana w kinach na całym świecie zadebiutowała właśnie dzisiaj. Niestety w tym wypadku nie można mówić o sukcesie Disneya. Film na chwilę obecną na portalu Rotten Tomatoes od krytyków otrzymał zaledwie 35% pozytywnych opinii. Vaiana: Skarb oceanu zadebiutowała w 2016 roku, więc ciężko nie zadawać sobie pytania, po co wersja live-action powstała tak szybko. Film różni nie tylko 10 lat przerwy, ale także jakość, ponieważ produkcję z 2016 roku bez dwóch zdań można uznać za udaną, a nowe dzieło już niekoniecznie.

Vaiana rozczarowuje

Raczej pewnym jest, że Vaiana nie osiągnie sukcesu artystycznego, ale wygląda także na to, że film polegnie komercyjnie. Wiele wskazuje na to, że produkcja Disneya będzie jedną z największych porażek finansowych tego roku. Vaiana w czwartek w Stanach Zjednoczonych zarobiła zaledwie 4.5 mln dolarów. Szacuje się, że w ten weekend film zarobi od 60 do 65 mln dolarów na terenie USA. Według innych prognoz produkcja może zarobić jedynie 40 mln dolarów. Sytuację podratować trochę mogą wpływy z międzynarodowego rynku. W tym wypadku przewiduje się, że Vaiana przyniesie dodatkowe 70–75 mln dolarów.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed seansem

Vaiana jest nową interpretacją animowanego hitu z 2016 roku. Za reżyserię odpowiada Thomas Kail, zdobywca nagród Emmy i Tony, najlepiej znany z pracy przy broadwayowskim Hamiltonie. Scenariusz napisali Jared Bush, współautor animowanej Vaiany, oraz Dana Ledoux Miller, która pełniła również funkcję producentki. Za muzykę odpowiada Mark Mancina, twórca ścieżki dźwiękowej do oryginalnego filmu, natomiast w gronie producentów znaleźli się między innymi Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia oraz Lin-Manuel Miranda.

W główną bohaterkę wciela się australijska aktorka Catherine Lagaʻaia, dla której jest to największa rola w dotychczasowej karierze. Jej ekranowym partnerem został Dwayne Johnson, który ponownie zagrał półboga Maui. Aktor użyczał głosu tej postaci już w animowanym pierwowzorze. W obsadzie znaleźli się również John Tui jako wódz Tui, Frankie Adams jako Sina oraz Rena Owen w roli ukochanej babci Tali.

Fabuła koncentruje się na młodej Vaianie, córce wodza polinezyjskiej wyspy Motunui. Dziewczyna od najmłodszych lat czuje niezwykłą więź z oceanem, który wybiera ją do wykonania wyjątkowej misji. Gdy tajemnicza klątwa zaczyna zagrażać jej rodzinnej wyspie i wszystkim mieszkańcom, bohaterka po raz pierwszy opuszcza bezpieczny dom i wyrusza w niebezpieczną podróż przez bezkres oceanu. Jej celem jest odnalezienie legendarnego półboga Maui i nakłonienie go do naprawienia błędów z przeszłości.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Vaiana