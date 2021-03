Venom 2 – Funko Pop ujawnia wygląd Caranage’a?!

Po Twitterze krąży zdjęcie Funko Popa, który przedstawia Carnage’a. Jest to tak naprawdę pierwszy wgląd na to, jak może się on prezentować w kontynuacji Venoma!

Venom: Let There Be Carnage to jeden z bardziej wyczekiwanych filmów SONY we współpracy z Marvelem. Do sieci trafiło zdjęcie figurki Carnage’a, które pozwala nam zobaczyć jak będzie on wyglądał w produkcji.

Gracias a Funko Pop tenemos el primer vistazo a cómo será #Carnage en la próxima película de “#Venom let there be Carnage” #VenomLetThereBeCarnage pic.twitter.com/xJRmbOfIzX — Mario Deloy (@marioant18) March 9, 2021

Premiera planowana jest na 24 czerwca 2021!

