Venom: Let There Be Carnage – Andy Serkis opowiada o głównym antagoniście

Druga odsłona Venoma zaprezentuje nam potężnego Carnage’a, jedną z najbardziej fascynujących i zarazem przerażających istot w komiksach.

Pierwszy trailer filmu nie pokazał nam w związku z nim prawie nic, ale Andy Serkis pogadał co nieco o tym, czego możemy się spodziewać po antagoniście, jeżeli chodzi o jego zdolności:

Venom jest… na swój sposób bezpośredni. Jest jak rozgrywający. Bardzo masywny, ciężki i tak jak w przypadku rozgrywającego brutalna siła to jego mocna strona – opowiadał w rozmowie z IGN. – Carnage z kolei, tak samo jak Cletus, to typ manipulatora zarówno w aspekcie psychicznym, jak i fizyczny. Może odbierać energię i kompletnie ją przekonwertować. Chcieliśmy zatem, była jego styl był bardzo nietypowy, nierówny i dziwny, przez co nie da się go tak po prostu przyprzeć do muru. To praktycznie tak, jakby się toczyło walkę z ośmiornicą.

Venom 2: Carnage to kolejny film należący do Sony’s Universe of Marvel Characters oraz kontynuacja filmu z 2018 roku, który zarobił 856 milionów dolarów w światowym box-office. Opisy fabuły drugiej części nie zostały jeszcze przedstawione, lecz wiadomo, że tym razem Venom zmierzy się z Carnagem, a według niepotwierdzonych doniesień pojawi się również postać Shriek. Za reżyserię sequela odpowiada Andy Serkis, a scenariusz przygotowała Kelly Marcel. W obsadzie produkcji znajdują się: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott i Stephen Graham. Nie ogłoszono jeszcze kategorii wiekowej, z jaką produkcja wejdzie do kin.

Źródło: comicbook.com