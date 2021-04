Venom: Let There Be Carnage – już niedługo pierwszy oficjalny zwiastun?

Venom: Let There Be Carnage ma pojawić się w kinach we wrześniu i wygląda na to, że pierwszy zwiastun filmu może pojawić się już w najbliższych dniach!

Venom: Let There Be Carnage miał zadebiutować w październiku tego roku, jednak data została przesunięta na 24 września, a wraz z nią zwiastun, na który fani ciągle czekają. Pojawia się w końcu jakiś znak od SONY i być może dostaniemy go w ciągu najbliższych kilku dni!

Właśnie otrzymałem dzisiaj nową aktualizację od źródła Sony India, zwiastun #VenomLetThereBeCarnage został całkowicie zlokalizowany we wszystkich 3 językach indyjskich i oczekuje się, że #Sony opublikuje go w najbliższym czasie.

Venom 2: Carnage to kolejny film należący do Sony’s Universe of Marvel Characters oraz kontynuacja filmu z 2018 roku, który zarobił 856 milionów dolarów w światowym box-office. Opisy fabuły drugiej części nie zostały jeszcze przedstawione, lecz wiadomo, że tym razem Venom zmierzy się z Carnagem, a według niepotwierdzonych doniesień pojawi się równieć postać Shriek. Za reżyserię sequela odpowiada Andy Serkis, a scenariusz przygotowała Kelly Marcel. W obsadzie produkcji znajdują się: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott i Stephen Graham. Nie ogłoszono jeszcze kategorii wiekowej z jaką produkcja wejdzie do kin.

Początkowo sequel miał zadebiutować w kinach na początku października 2020 roku, lecz ze względu na pandemię koronawirusa premierę przełożono na 25 czerwca 2021 roku. Teraz datę premiery przełożono na 17 września.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Sony Picture