Vin Diesel broni pokazu Szybkich i wściekłych na festiwalu w Cannes  

Vin Diesel stanął w obronie Szybkich i wściekłych. Uważa, że kino komercyjne nie powinno być traktowane, jako “niższej klasy”.

12 maja rozpoczęła się 78. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes. W tym roku Polacy wyjątkowo mocno śledzą wydarzenia z Cannes, ponieważ Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego walczy o Złotą Palmę. Ma co więcej, naprawdę spore szanse, aby zdobyć tą prestiżową statuetkę.

Ważnym elementem każdej edycji festiwalu jest wręczenie honorowych Złotych Palm. W tym roku odebrał taką m.in. Peter Jackson oraz John Travolta, dla którego była to specjalne przygotowana niespodzianka. Taką nagrodę odebrać miała jeszcze Barbra Streisand, ale niestety musiała zrezygnować z udziału w festiwalu z powodów zdrowotnych.

Istotnym punktem tegorocznego festiwalu był także pokaz pierwszej odsłony Szybkich i wściekłych z okazji 25-lecia premiery filmu. Seans oczywiście nie mógł obejść się bez udziału gwiazd serii. Na czerwonym dywanie brylowali m.in. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster czy Meadow Walker, córka zmarłego Paula Walkera. Nie było się jednak bez pewnych kontrowersji. Nie wszystkim bowiem podobało się, że Szybcy i wściekli trafili do Cannes. Zanim festiwal się rozpoczął, w sieci pojawiło się sporo sprzeciwu i drwin w związku z pokazem filmu będącym “niskiej jakości”.

Vin Diesel broni Szybkich i wściekłych

Magazyn Variety opublikował artykuł z Vinem Dieselem, w który podzielił się swoimi refleksjami na temat powrotu do Cannes z okazji 25. rocznicy premiery Szybkich i wściekłych. Głównym tematem publikacji była jednak obrona kinematografii komercyjnej. Diesel uważa, że blockbusterów nie powinno uważać się, za kino “niższej klasy”.

To, co 25 lat temu osiągnął pierwszy film z serii Szybcy i wściekli, to przypomnienie Hollywood o czymś, o czym po cichu zapomniało. Kino popularne, tworzone z przekonaniem i miłością, nie jest gorszą formą sztuki. Jest to sztuka w swojej pierwotnej i fundamentalnej funkcji, to opowieść snuta dla całej społeczności, ognisko, wokół którego wszyscy się gromadzą.

A wy co sądzicie na ten temat? Uważacie, że pokaz Szybkich i wściekłych na Festiwalu w Cannes był przesadą?

