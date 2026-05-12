W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z Papierowego tygrysa. W rolach głównych zobaczymy Johansson, Drivera oraz Tellera   

Magazyn Vanity Fair opublikował pierwsze zdjęcia z Papierowego tygrysa Jamesa Graya. Na materiałach znalazły się główne gwiazdy filmu, czyli Johansson, Driver oraz Teller.

Wszyscy fani James Graya z pewnością wyczekują jego najnowszego filmu, Papierowego tygrysa. Produkcja będzie walczyła o Złotą Palmę podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes. W konkursie głównym znalazły się również takie filmy jak Ojczyzna Pawlikowskiego, Gorzkie święta Almodovara, Sheep in the Box Koredda, Fjord Mingiu czy Historie równoległe Farhadi’ego. Papierowy tygrys swoją światową premierę będzie miał właśnie podczas festiwalu, który rozpoczął się w dniu dzisiejszym. Z tej właśnie okazji otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia z produkcji.

Pierwsze zdjęcia

Magazyn Vanity Fair opublikował ekskluzywne zdjęcia z nadchodzącego filmu Jamesa Graya, Papierowy tygrys. Na fotografiach możemy zobaczyć m.in. Scarlett Johansson, Adama Drivera czy Milesa Tellera, czyli główne gwiazdy produkcji.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Papierowy tygrys to dramat kryminalny opowiadający historię dwóch braci, którzy dążąc do realizacji amerykańskiego snu, zostają uwikłani w niebezpieczny świat korupcji i przemocy. Ich rodzina staje się celem rosyjskiej mafii, co prowadzi do napięć i możliwości zdrady w ich relacjach.

Oprócz Scarlett Johansson, Milesa Tellera oraz Adama Drivera w obsadzie filmu znaleźli się także Joel Marsh Garland (Dorwać byłą, Orange Is the New Black), Jeff Adler (Springsteen: Ocal mnie od nicości, American Horror Stories), Meredith Holzman (Prawo dżungli, Alaska Daily) czy Patrick Murney (Mare z Easttown, Seven Seconds).

Projekt oparty jest na scenariuszu stworzonym przez Jamesa Greya. Zajmie się on także reżyserią. Kojarzyć go można z takich produkcji jak Królowie nocy czy Zaginione miasto Z. Autorem zdjęć do tego filmu jest Joaquin Baca-Asay, który nie pracował przy żadnym filmie od czasu Kochanków, który premierę miał 17 lat temu.

Na chwilę obecną kinowa premiera Papierowego tygrysa nie została ustalona.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: vanityfair.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne