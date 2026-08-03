W sierpniu Kino Letnie Alesto nadal w trasie

Wakacje wchodzą w drugi miesiąc, a filmowych emocji przybywa. W pierwszym tygodniu sierpnia Kino Letnie Alesto odwiedzi Warszawę, Ostródę i Krynicę Morską, prezentując trzy historie o miłości, przyjaźni i uczuciowych komplikacjach.

4 sierpnia spotykamy się na Dziedzińcu Stajni Kubickiego w Łazienkach Królewskich na seans filmu „Portret kobiety w ogniu”. To subtelna i pełna napięcia opowieść o relacji malarki oraz młodej kobiety, której portret ma powstać w tajemnicy. Wspólnie spędzony czas stopniowo zamienia zawodowe zlecenie w uczucie, które trudno będzie pogodzić z oczekiwaniami świata.

Dzień później rozstawiamy leżaki na plaży hotelu Lake Hill Mazury w Ostródzie, żeby obejrzeć „Green Book”. Kierowca z Bronksu wyrusza w trasę koncertową z wybitnym pianistą. Różni ich niemal wszystko, ale wspólna podróż stopniowo przeradza się w niezwykłą przyjaźń, która pozwala obu bohaterom spojrzeć inaczej na siebie i otaczającą ich rzeczywistość.

6 sierpnia Kino Letnie Alesto wróci do Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej z pokazem filmu „Skomplikowani” – przewrotnej komedii o mężczyźnie porzuconym przez żonę, który szuka wsparcia u zaprzyjaźnionego małżeństwa żyjącego w otwartym związku. Jedna desperacka próba uporządkowania życia szybko prowadzi do jeszcze większego emocjonalnego zamieszania.

O odpowiednią oprawę seansów zadba Partner główny cyklu – Alesto, częstując widzów przekąskami idealnymi do chrupania podczas filmu. Partner cyklu – Freeway – zatroszczy się o zimną colę i ugaszenie pragnienia.

Sierpniowe wieczory najlepiej spędzać w dobrym towarzystwie i z dobrym filmem. Pełen rozkład jazdy Kina Letniego Alesto znajdziecie na Facebooku i Instagramie. Widzimy się pod ekranem!