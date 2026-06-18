Wagner Moura dołącza do obsady prequela Ocean’s Eleven

Wagner Moura wystąpi w prequelu Ocean’s Eleven u boku Bradleya Coopera i Margot Robbie. Aktor w tym roku walczył o Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Jeśli na bieżąco śledzicie informacje związane z prequelem Ocean’s Eleven, najpewniej wiecie, że w ostatnim czasie nastąpiły pewne zmiany na stołku reżysera. Lee Isaac Chung, który miał wyreżyserował film postanowił zrezygnować z tego zadania. Jego obowiązki zdecydował się przejąć gwiazdor filmu, czyli Bradley Cooper. Nie będzie to debiut reżyserki Coopera. Na swoim koncie ma on m.in. dwa nominowane do Oscara filmy, Narodziny gwiazdy oraz Maestro.

Wagner Moura w obsadzie prequela Ocean’s Eleven

Magazyn Deadline poinformował dzisiaj, że do obsady prequela Ocean’s Eleven dołączył właśnie Wagner Moura. Aktor był w tym roku nominowany do Oscara za występ w Tajnym agencie. Większość widzów z pewnością kojarzy go jednak z roli Pablo Escobara w serialu Netflixa Narcos. Aktor wcielić ma się w głównego antagonistę filmu. Pierwotnie rozmowy w sprawie tej roli prowadził Benicio del Toro, ale jak widać nie poszły one pomyślnie.

Wszystko co do tej pory wiadomo o projekcie

Pieczę nad całym projektem sprawuje Warner Bros., we współpracy z firmą produkcyjną należącą do Margot Robbie, LuckyChap Entertainment. Za scenariusz do filmu odpowiadać będzie Carrie Solomon, twórczyni historii do m.in. Bóg nie umarł czy Złowrogi. Zdjęcia do projektu wykonać ma Linus Sandgren (La La Land, Saltburn, Babylon). Prace na planie prequela Ocean’s Eleven rozpocząć się mają już tego lata.

Na chwilę obecną szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Swojego czasu pojawiły się plotki, że akcja filmu będzie rozgrywać się w latach 60. i opowie o rodzicach bohatera granego przez George’a Clooneya, którzy przeprowadzą własny skok.

Na czele obsady stanie Margot Robbie, a partnerować jej na ekranie będzie Bradley Cooper.

Na chwilę obecną data premiery filmu nie została ustalona.

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Tajny agent