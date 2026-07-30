Werwulf Roberta Eggersa otrzymał oficjalny plakat. Zobaczcie przemianę Aarona Taylora-Johnsona

Strzeżcie się grasującego w lasach Werwulfa. Film Eggersa otrzymał oficjalny plakat z przerażającym Aaronem Taylorem-Johnsonem.

Pod koniec czerwca w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun Werwulfa Roberta Eggersa. Otrzymaliśmy to, czego spodziewali się wszyscy, niepowtarzalny, mroczny klimat. Wydawać by się mogło, że Eggers każdym kolejnym dziełem stara się podnosić poprzeczkę samemu sobie. Werwulf z pewnością wystraszy nie jednego widza podczas seansu. Film trafi do amerykańskich kin 25 grudnia 2026 roku, natomiast polska premiera została zaplanowana na 1 stycznia 2027 roku.

Oficjalny plakatu Werwulfa

W sieci pojawił się pierwszy plakat nadchodzącego filmu Roberta Eggersa, który jest równie mroczny, co wspomniany wcześniej zwiastun. Na materiale przedstawiony został moment przemiany Aarona Taylora-Johnsona w tytułowego Werwulfa. Dajcie znać, jak podoba wam się plakat.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed seansem

Za reżyserię odpowiadać oczywiście będzie Robert Eggers. Scenariusz filmu Eggers napisał wspólnie z Sjón, z którym wcześniej współpracował przy Wikingu. Sam reżyser określił Werwulfa jako najmroczniejszy scenariusz, jaki napisał w swojej karierze.

Akcja filmu rozgrywać się ma w XIII-wiecznej Anglii. Fabuła skupiać się ma na niewielkiej społeczności żyjącej na odizolowanych terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy zaczynają doświadczać serii niepokojących wydarzeń związanych z tajemniczą istotą ukrywającą się we mgle. Lokalny folklor, przesądy i ludowe wierzenia stopniowo przestają być jedynie opowieściami, gdy mieszkańcy stają w obliczu realnego zagrożenia.

Werwulf został nakręcony na taśmie 35 mm. W filmie usłyszymy język odpowiadający realiom epoki.

W głównych rolach wystąpią Aaron Taylor-Johnson (farmer), Lily-Rose Depp (żona farmera), Willem Dafoe (myśliwy) oraz Ralph Ineson. W obsadzie znaleźli się również Jack Morris, Bodhi Rae Breathnach, Jan Bijvoet oraz Ritchi Edwards. Wszyscy bohaterowie filmu są bezimienni, oprócz psa głównego bohatera. Dla części aktorów jest to kolejne spotkanie z Eggersem po wcześniejszej współpracy przy Nosferatu, Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii czy The Lighthouse.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: bloody-disgusting.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne