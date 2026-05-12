Westworld powraca w nowej wersji. Powstanie filmowy reboot klasyka

Zgodnie z najnowszymi informacjami, w przygotowaniu jest reboot klasycznego filmu Westworld z 1973 roku.

Wiele produkcji z gatunku science-fiction do pewnego stopnia przewidziało kierunek w jakim rozwinie się nasza cywilizacja. Wśród najciekawszych produkcji ostatniej dekady, jednym z najlepszych tego przykładów był serial Westworld. Choć został on ostatecznie skasowany, historia przemówiła do wielu widzów. Jak się okazuje, będziemy mieli okazję powrócić do tego świata, choć tym razem w formie filmu.

Westworld powraca

Według źródeł serwisu Variety, studio Warner Bros. pracuje obecnie nad rebootem filmu Westworld z 1973 roku. Projekt nie ma jeszcze przypisanego reżysera, jednak raport wskazuje, że scenarzysta David Koepp, najbardziej znany z adaptacji powieści Michaela Crichtona, czyli pt. Parku jurajskiego, dołączył do projektu.

Na ten moment nie ujawniono praktycznie żadnych szczegółów dotyczących nowego filmu Westworld, więc nie wiadomo, czy będzie on w jakikolwiek sposób powiązany z serialem HBO. Sam serial był połączeniem elementów filmu Westworld z jego sequelem, Futureworld z 1976 roku. Produkcja zdobyła również uznanie krytyków i wiele nagród, jednak z czasem oglądalność zaczęła spadać, co doprowadziło do anulowania serialu po czterech sezonach. 5. sezon miał zamknąć fabułę, stąd pojawiły się domysły, że planowany film mógłby być zwieńczeniem serialu.

O czym opowiada Westworld?

Westworld to amerykański western science-fiction z 1973 roku, napisany i wyreżyserowany przez Michaela Crichtona. Film opowiada o gościach odwiedzających interaktywny park rozrywki zamieszkany przez realistyczne androidy, które niespodziewanie zaczynają ulegać awariom. W produkcji wystąpili Yul Brynner jako android w parku rozrywki oraz Richard Benjamin i James Brolin jako goście parku.

Film powstał na podstawie oryginalnego scenariusza Crichtona i był jego pierwszym pełnometrażowym filmem kinowym w roli reżysera, po wcześniejszej pracy przy filmie telewizyjnym. Był to również pierwszy film fabularny wykorzystujący cyfrowe przetwarzanie obrazu do spikselowania zdjęć w celu zasymulowania punktu widzenia androida. Produkcja doczekała się sequela w 1976 roku, a następnie krótkotrwałego serialu telewizyjnego Beyond Westworld w 1980 roku.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe