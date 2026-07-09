What Happens at Night jest najbardziej osobistym filmem Martina Scorsese

What Happens at Night ma bardzo osobiste znaczenie dla Martina Scorsese. Córka reżysera zdradziła, że po przeczytaniu scenariusza filmu zalała się łzami.

Martin Scorsese jest jednym z tych twórców, którego filmy są zawsze wielkim wydarzeniem dla każdego kinomana. Nie bez powodu jest on jednym z najwybitniejszych reżyserów w historii kina. Scorsese w ostatnich latach nie kręci wielu filmów, dlatego też bardzo nas cieszy, że już niebawem na ekranach kin zadebiutuje jego nowe dzieło. Okazuje się, że What Happens at Night ma bardzo osobiste znaczenie dla Scorsese i może być najważniejszym filmem w jego karierze.

What Happens at Night najbardziej osobistym filmem Scorsese

W wywiadzie udzielonym w podcaście Zach Sang Show córka Martina Scorsese, Francesca Scorsese, zdradziła, że What Happens at Night najbardziej osobistym filmem jej taty. Żona Scorsese, Helen Morris, od ponad 30 lat zmaga się z chorobą Parkinsona.

Opowiada o mężu i umierającej żonie. Ten film jest naprawdę osobisty… to rodzaj [żalu], który próbuje zgłębić. Ponieważ w pewnym sensie przeżywamy żałobę po mojej mamie, mimo że ona wciąż jest z nami.

Francesca zdradziła, że po przeczytaniu scenariusza ogarnęły ją takie emocje, że zalała się płaczem.”

A kiedy skończyliśmy czytać [scenariusz], po prostu wybuchnęłam płaczem, bo pomyślałam: „To właśnie ty teraz zmagasz się z tym”.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

What Happens at Night jest ekranizacją powieści grozy Petera Camerona. Za scenariusz nowego filmu odpowiada Patrick Marber, scenarzysta nominowany do Oscara za Notatki o skandalu. Zdjęcia do What Happens at Night wykona wieloletni współpracownik Scorsese Rodrigo Prieto. Reżyserią oczywiście zajmuje się Martin Scorsese.

Za produkję odpowiadać będzie Apple Original Films we współpracy ze Studiocanal, które w 2023 roku nabyło prawa do ekranizacji powieści Petera Camerona. Warto przypomnieć, że Apple ma już na koncie takie produkcje jak Czas krwawego księżyca, realizowany wspólnie z Paramount Pictures.

What Happens at Night opowiada historię amerykańskiej pary, która podróżuje do odległego, ośnieżonego miasteczka w Europie, aby odebrać dziecko, które zamierzają adoptować. Zatrzymują się w niemal opuszczonym hotelu, gdzie spotykają ekscentrycznych mieszkańców.

W głównych rolach w What Happens at Night zobaczymy zdobywców Oscara, Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Partnerować na planie im będą Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson oraz Jared Harris. Na ekranie zobaczymy także gwiazdy rumuńskiego kina artystycznego: Ilince Manolache (Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, Kontinental ’25) oraz Gabriela Spahiu (Niefortunny numerek lub szalone porno, Kontinental ’25).

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu What Happens at Night