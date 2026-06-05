Wiemy, ile potrwa Spider-Man Całkiem nowy dzień. Nie będzie to najdłuższy film z Hollandem

Poznaliśmy czas trwania filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Trochę sobie posiedzimy na sali kinowej z Tomem Hollandem.

Już w przyszłym miesiącu na ekranach kin pojawi się najnowsza odsłona przygód człowieka pająka. Spider-Man: Całkiem nowy dzień ukaże się dokładnie 31 lipca 2026 roku. Z okazji zbliżającej się premiery filmu jesteśmy zasypywani materiałami promocyjnymi z produkcji. Dla wszystkich planujących wybrać się na Spider-Mana 4 do kin ważne są dwie informacje, czas trwania oraz kategoria wiekowa. Dziś ujawniono jedną z nich.

Ile potrwa Spider-Man?

Zagraniczne media poinformowały, ile prawdopodobnie potrwa najnowszy film o człowieku pająku. Według doniesień Spider-Man: Całkiem nowy dzień trwać będzie 2 godziny i 25 minut. Nie będzie to zatem najdłuższy film o człowieku pająku z Tomem Hollandem w roli głównej. Ten rekord jak na razie należy do trzeciej części, Bez drogi do domu (2 godziny i 28 minut). Pragniemy jednak zaznaczyć, że są to na chwilę obecna tylko plotki, a nie oficjalna informacja.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

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Źródło: movieweb.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień