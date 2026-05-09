Wiemy, ile zarobiły gwiazdy Diabeł ubiera się u Prady 2. Kwoty robią wrażenie

Streep, Blunt i Hathaway zgarnęły niezłe sumy za występ w Diabeł ubiera się u Prady 2. Każda z aktorek dostała jednak taką samą wypłatę.

Diabeł ubiera się u Prady 2 zaliczył jedno z najlepszych otwarć tego roku. Podczas premierowego weekendu produkcja w samych Stanach Zjednoczonych zarobiła 77 mln dolarów oraz 156.6 mln poza granicami USA, łącznie zgarniając 233.6 mln dolarów. Wyników z tego weekendu jeszcze nie poznaliśmy, ale bardzo możliwe, że przekroczą one próg 400 mln dolarów. Warto zaznaczyć, że film zwrócił się już w pierwszy weekend, ponieważ kosztował on 100 mln dolarów. Dziś dowiedzieliśmy się, jaki procent tej kwoty objęły gaże aktorów.

Ile zarobiły gwiazdy?

Magazyn Variety ujawnił, ile za powtórzenie swoich ról otrzymały Meryl Streep, Emily Blunt oraz Anne Hathaway. Okazuje się, że każda z aktorek otrzymała taką samą gażę, 12,5 mln dolarów. Wynika to z tzw. umowy “favored nations”, która zapewnia głównym gwiazdom sprawiedliwe stawki. Warto zaznaczyć, że twórcom najbardziej zależało na powrocie Meryl Streep i mogła prosić o znacznie wyższą wypłatę, ale wolała, aby Blunt i Hathaway zarobiły tyle co ona. Każda z trzech aktorek otrzyma również bonus, który uzależniony będzie od wyników finansowych filmu. Jak jednak wcześniej wspomnieliśmy, Diabeł ubiera się u Prady 2 radzi sobie świetnie w box office, więc premie aktorek mogą nawet przekroczyć ich podstawową gażę.

Co ciekawe, Meryl Streep w niedawnym wywiadzie ujawniła, że kiedy zadzwoniono do niej z propozycją roli w filmie z 2006 roku, początkowo odrzuciła ofertę. Krótko po tym dostała jednak kolejny telefon i wtedy zaproponowano jej dwukrotnie wyższą gaże niż poprzednio.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

W czasie, gdy świat prasy tradycyjnej przechodzi gwałtowną cyfrową transformację, ikona branży mody Miranda Priestly staje przed najważniejszym momentem swojej kariery jako redaktorka legendarnego magazynu Runway. Aby utrzymać swoją pozycję i wpływy, musi znaleźć nową strategię w obliczu zmieniających się realiów rynku. W tym momencie jej drogi ponownie krzyżują się z Andy Sachs, swoją byłą asystentką. To nieoczekiwane spotkanie sprawia, że znów stają po tej samej stronie. Przed nimi stoi jednak potężna przeciwniczka: Emily Charlton, która wspięła się na szczyt branży i jest ambitna, bezwzględna oraz zdeterminowana, by utrzymać swoją pozycję

Scenariusz ponownie napisała Aline Brosh McKenna, a produkcją zajęła się Wendy Finerman i Karen Rosenfelt. Stonowisko reżysera z kolei objął David Frankel, który odpowiadał również za pierwszą część filmu.

W sequelu powrócą Meryl Streep jako Miranda Priestly, Emily Blunt jako Emily Charlton, Anne Hathaway jako Andy Sachs, Stanley Tucci jako Nigel, Tracie Thoms jako Lily oraz Tibor Feldman jako Irv Ravitz. Na ekranie zobaczymy również nowe twarze: Kennetha Branagha, który wcieli się w męża piekielnej redaktor, Mirandy Prestly, Lucy Liu, Justina Therouxa, B.J. Novaka, Pauline Chalamet Helen J. Shen, Conrada Ricamora, Caleba Hearona, Rachel Bloom, Patricka Brammalla oraz Lady Gage.

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2