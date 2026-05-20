Władcy Wszechświata z finałowym zwiastunem! He-Man i Skeletor wchodzą do gry

Finałowy zwiastun Władcy Wszechświata trafił do widzów i od razu rozpalił fanów kultowej marki. Nowe materiały pokazują He-Mana w pełnej krasie, epickie starcie ze Skeletorem oraz znacznie więcej świata Eternii, który ma wrócić na wielki ekran w widowiskowej, aktorskiej wersji rebootu.

Nowa zapowiedź rebootu Władcy Wszechświata wyraźnie stawia na połączenie nostalgii z dużym, kinowym rozmachem. Finałowy zwiastun nie tylko przypomina o klasycznym dziedzictwie serii, ale też pokazuje, że twórcy chcą tchnąć w Eternię świeżą energię i bardziej współczesne podejście do fantasy. To materiał, który ma rozwiać wątpliwości części fanów i jednocześnie podkręcić hype przed premierą filmu.

Powrót do Eternii w wielkim stylu. Władcy Wszechświata z finałowym zwiastunem!

W centrum uwagi jest oczywiście He-Man, który ponownie staje naprzeciw Skeletora w walce o przyszłość Eternii. Zwiastun Władcy Wszechświata nie oszczędza też fanowskich smaczków – pojawiają się efektowne ujęcia, w tym He-Man dosiadający Battle Cat, co już teraz stało się jednym z najczęściej komentowanych momentów materiału. Produkcja wyraźnie chce pokazać, że nie ogranicza się tylko do dwóch głównych postaci. W nowych scenach pojawiają się także dobrze znani bohaterowie drugoplanowi, którzy do tej pory byli jedynie sugerowani. Twórcy podkreślają, że chcą oddać ducha oryginału, nie rezygnując z jego bardziej campowego charakteru.

Co wiemy o filmie Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii. Po katastrofie statku kosmicznego trafia na Ziemię. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists. Projekt nadzoruje też Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, Jon Xue Zhang jako Ram-Man, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto i James Wilkinson jako Mekaneck. James Purefoy i Charlotte Riley występują jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe