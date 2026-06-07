Władcy Wszechświata za kulisami. Nowe spojrzenie na Szkieletora Jareda Leto

Po premierze filmu Władcy Wszechświata, do sieci trafiają kolejne materiały, odsłaniające kulisy jego powstawania. Najnowszy stawia w centrum postać Szkieletora.

Czym jest protagonista bez porządnego przeciwnika, prawda? Wiemy o tym nie od dziś. Wielu kultowych bohaterów nie byłoby tak popularnymi, gdyby nie wrogowie, z którymi przyszło im się mierzyć. W przypadku He-Mana, jest nim Szkieletor, którego w najnowszym filmie wciela się Jared Leto. Właśnie otrzymaliśmy nowe spojrzenie na aktora podczas pracy na planie widowiska.

Jared Leto jako Szkieletor

Niedawno dowiedzieliśmy się, że aktor, wbrew wcześniejszych spekulacji, rzeczywiście pojawił się na planie filmu, aby nagrać swoje sceny jako Szkieletor. Nowe zdjęcia zza kulis pokazują pierwsze spojrzenie na Leto w kostiumie głównego antagonisty rebootu.

Dowiadujemy się z nich, że czaszka Szkieletora została dodana dopiero na etapie postprodukcji za pomocą efektów wizualnych (VFX). Aktor nakładał na twarz „krwawy” makijaż, aby pomóc swoim partnerom z planu naprawdę odczuwać strach przed postacią.

Reżyser filmu, Travis Knight, niedawno opowiedział w rozmowie ze ScreenRant o pracy z Leto na planie blockbustera:

Jedna rzecz, którą zrobił, i doskonale rozumiem dlaczego, polegała na tym, że nosił protetyczny kostium szkieletowego, umięśnionego ciała. Miał niesamowity strój, ale nadal była to po prostu twarz Jareda, ponieważ później została całkowicie zastąpiona komputerowo wygenerowaną czaszką. Nie chciał jednak, żeby aktorzy grający z nim w scenach patrzyli na niego i widzieli Jareda. Chciał, żeby patrzyli na niego i widzieli coś przerażającego. Dlatego nakładał na twarz taki rozmazany, przypominający krew makijaż. Wyglądał piekielnie strasznie. Nie wyglądał jeszcze jak Szkieletor, ale dawało to pozostałym aktorom coś, na co mogli reagować. Moim zdaniem był to przejaw hojności, ponieważ myślał o swoich partnerach scenicznych i chciał mieć pewność, że będą mogli w pełni zanurzyć się w scenie razem z nim.

Co wiemy o filmie Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii. Po katastrofie statku kosmicznego trafia na Ziemię. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się ez Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists. Projekt nadzoruje też Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man i Camila Mendes jako Teela. W pozostałych rolach pojawili się Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, czy Jon Xue Zhang jako Ram-Man. Oprócz nich zobaczymy Hafthora Bjornssona jako Goat Mana, Morenę Baccarin jako Czarodziejkę, Jóhannesa Haukura Jóhannessona jako Fisto i Jamesa Wilkinsona jako Mekanecka. James Purefoy i Charlotte Riley występują jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe