Wojna ogarnia Arrakis. Diuna: Część trzecia z nowym zwiastunem!

Warner Bros. zaprezentowało nowy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia. Materiał zapowiada największą odsłonę serii Denisa Villeneuve’a, w której Paul Atryda będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji oraz wojną o przyszłość.

Po sukcesach dwóch poprzednich części Denis Villeneuve wraca z finałem swojej filmowej adaptacji prozy Franka Herberta. Nowy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia pokazuje, że twórca nie zamierza rezygnować z widowiskowej skali. Na Arrakis wybucha otwarty konflikt, a Paul Atryda staje przed najtrudniejszymi wyborami w całej trylogii.

Paul Atryda stanie przed konsekwencjami swojej władzy

Akcja filmu rozgrywa się blisko dwie dekady po wydarzeniach z poprzedniej części. Paul, który objął tron, musi utrzymać władzę w świecie coraz bardziej pogrążającym się w chaosie. Zwiastun sugeruje, że bohater będzie rozdarty nie tylko politycznie, ale również emocjonalnie. W centrum historii ponownie znajdą się jego relacje z Chani oraz księżniczką Irulan, a wizje nadciągającej katastrofy mają odegrać jeszcze większą rolę niż wcześniej. Twórcy zapowiadają również powrót dawnych sojuszników, pojawienie się nowych przeciwników oraz spisek, którego rozwiązanie może przesądzić o losach całego Imperium.

Gwiazdorska obsada wraca na Arrakis

W obsadzie ponownie znaleźli się Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy i Jason Momoa. Do filmu dołącza także Robert Pattinson, którego postać ma odegrać istotną rolę w finałowym rozdziale historii. Za scenariusz odpowiadają Denis Villeneuve oraz Brian K. Vaughan. To pierwsza część trylogii, przy której nie pracował Jon Spaihts.

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Oficjalny opis filmu Diuna: Część trzecia

Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures prezentują Diunę: Część Trzecią – spektakularny finał epickiej trylogii nominowanego do Oscara Denisa Villeneuve’a. Akcja filmu Diuna: Część trzecia rozgrywa się prawie 20 lat po tym, jak Paul Atryda przejął władzę w Imperium. Teraz, jako bezwzględny Imperator, musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. Wracają dawni sojusznicy, pojawiają się nowe, potworne zagrożenia, a za każdym rogiem czai się zdrada. Paul, nawiedzany wizjami upadku Imperium i powrotu dawnej ukochanej, zostaje wciągnięty we wszechogarniający spisek z Chani w roli głównej. Kiedy bunt się nasila, a wrogowie nadciągają, Paul musi zmierzyć się z prawdziwą ceną władzy i losu tych, których kocha najbardziej.

Film zadebiutuje 18 grudnia.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe