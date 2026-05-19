Zakończyły się zdjęcia do aktorskiego Jak wytresować smoka 2

Koniec prac na planie Jak wytresować smoka 2. Dostaliśmy również pierwsze zdjęcie ze słynnym mieczem Czkawki.

Aktorski film z 2025 roku został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów. Produkcja świetnie poradziła sobie także w box office. Tytuł zarobił łącznie 636 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln. Nie powinno nikogo zatem zaskakiwać, że fani podniebnego świata smoków już nie mogą doczekać się drugiej części aktorskiego filmu. Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się w styczniu tego roku, ale właśnie zostały ukończone.

Koniec zdjęć

Reżyser filmu, Dean DeBlois, na Instagramie zamieścił krótki wpis, w którym poinformował, że zdjęcia do Jak wytresować smoka 2 właśnie się zakończyły. „Czas na postprodukcję. Do zobaczenia w czerwcu 2027!”. Wraz z tą informacja zamieścił zdjęcie Czkawki z jego mieczem Inferno.

O czym opowiada druga część serii?

W animowanym Jak wytresować smoka 2, Czkawka i Astrid wyruszają na poszukiwanie watażki Drago Bludvista. Po drodze spotykają jeźdźca smoków, który okazuje się nikim innym jak matką Czkawki, Valką, uznawaną wcześniej za martwą. Przez cały ten czas Valka ratowała smoki.

Film miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes 16 maja 2014 roku, a w Stanach Zjednoczonych został wydany 13 czerwca przez 20th Century Fox. Podobnie jak jego poprzednik, otrzymał powszechne uznanie krytyków. Zarobił 622 miliony dolarów na całym świecie, co uczyniło go dwunastym najbardziej dochodowym filmem 2014 roku. Produkcja zdobyła Złoty Glob za najlepszy film animowany oraz sześć nagród Annie (w tym za najlepszy film animowany), a także była nominowana do Oscara w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego.

Wszystko co do tej pory wiadomo o nadchodzącej produkcji

Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiada Dean DeBlois, czyli twórca oryginalnej animowanej trylogii oraz poprzedniego filmu aktorskiego. W sequelu produkcji powrócą główne gwiazdy pierwszego live-action: Mason Thames jako Czkawka, Nico Parker jako Astrid, Gerard Butler jako Stoick, Nick Frost jako Pyskacz, Julian Dennison jako Śledzik, Gabriel Howell jako Sączysmark, Bronwyn James jako Szpadka oraz Harry Trevaldwyn jako Mieczyk.

W filmie pojawi się również Cate Blanchett jako Valka, która podkładała głosu tej postaci w animowanej wersji filmu. Jak wytresować smoka 2 w kinach na całym świcie ukaże się już 11 czerwca 2027 roku.

Źródło: instagram.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne