Zdaniem reżyserki American Psycho nikt nie jest w stanie zastąpić Christiana Bale’a jako Patricka Batemana

Mary Harron uważa, że Christian Bale był idealny w roli Patricka Batemana. Nie wróży sukcesu remakowi Luci Guadagnino.

Jak powszechnie wiadomo, w fabryce snów przygotowywany jest obecnie remake American Psycho. Za reżyserię filmu odpowiadać ma Luca Guadagnino (Tamte dni, tamte noce, Challengers). Scenariusz do produkcji napisał z kolei Scott Z. Burns (Ultimatum Bourne’a, Contagion – Epidemia strachu). Nowe American Psycho ma być „kompletnie inne” od ekranizacji z 2000 roku wyreżyserowanej przez Mary Harron. Nowa produkcja ma stanowić świeże spojrzenie na historię inwestycyjnego bankiera prowadzącego podwójne życie seryjnego mordercy.

Bardzo ważnym elementem filmu, w tym wypadku jest aktor, który wcieli się w głównego bohatera, Patricka Batemana. W produkcji z początku lat 2000. zagrał go Christian Bale, który był wręcz fenomenalny w tej roli. W precyzyjny sposób przedstawił postać psychopatycznego mordercy, dzięki czemu na zawsze wpisał się w popkulturę.

Christian Bale nie do zastąpienia

W wywiadzie dla serwisu Dread Central reżyserka filmu z 2000 roku, Mary Harron, została zapytana o remake American Psycho oraz o to, kogo obsadziłaby w roli Patricka Batemana w 2026 roku. Harron powiedziała wprost, że Christian Bale był idealny w tej roli i prawdopodobnie nikt mu nie dorówna.

[Christian Bale] jest tak mocno zakorzeniony w mojej wyobraźni, że nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli […] Nie wyobrażam sobie nikogo innego w głównej roli.

Co ciekawe, jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje, że nikt nie chce wcielić się w Patricka Batemana w remaku American Psycho. Według autora powieści, Breta Eastona Ellisa, kilku aktorów z tzw. głównej listy kandydatów miało odrzucić wspomnianą rolę, ponieważ nie chcieli mierzyć się z ciężarem jego kultowego występu.

O czym opowiada American Psycho?

Ekranizacja kontrowersyjnej powieści Breta Eastona Ellisa American Psycho opowiada o o Patricku Batemanie, młodym i zamożnym maklerze inwestycyjnym żyjącym w świecie luksusu, prestiżu i powierzchownych relacji w Nowym Jorku lat 80. Za idealnym wizerunkiem skrywa jednak mroczną stronę: stopniowo ujawniają się jego brutalne fantazje i skłonności do przemocy, a granica między rzeczywistością a jego własnymi wyobrażeniami staje się coraz mniej wyraźna.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu American Psycho