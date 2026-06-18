Zdaniem reżyserki American Psycho nikt nie jest w stanie zastąpić Christiana Bale’a jako Patricka Batemana

Ekipa powraca do kin w 100 dni: Misja Zeus. Zwiastun teaserowy sequela 100 dni do matury
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Mary Harron uważa, że Christian Bale był idealny w roli Patricka Batemana. Nie wróży sukcesu remakowi Luci Guadagnino.
Jak powszechnie wiadomo, w fabryce snów przygotowywany jest obecnie remake American Psycho. Za reżyserię filmu odpowiadać ma Luca Guadagnino (Tamte dni, tamte noce, Challengers). Scenariusz do produkcji napisał z kolei Scott Z. Burns (Ultimatum Bourne’a, Contagion – Epidemia strachu). Nowe American Psycho ma być „kompletnie inne” od ekranizacji z 2000 roku wyreżyserowanej przez Mary Harron. Nowa produkcja ma stanowić świeże spojrzenie na historię inwestycyjnego bankiera prowadzącego podwójne życie seryjnego mordercy.
Bardzo ważnym elementem filmu, w tym wypadku jest aktor, który wcieli się w głównego bohatera, Patricka Batemana. W produkcji z początku lat 2000. zagrał go Christian Bale, który był wręcz fenomenalny w tej roli. W precyzyjny sposób przedstawił postać psychopatycznego mordercy, dzięki czemu na zawsze wpisał się w popkulturę.
W wywiadzie dla serwisu Dread Central reżyserka filmu z 2000 roku, Mary Harron, została zapytana o remake American Psycho oraz o to, kogo obsadziłaby w roli Patricka Batemana w 2026 roku. Harron powiedziała wprost, że Christian Bale był idealny w tej roli i prawdopodobnie nikt mu nie dorówna.
[Christian Bale] jest tak mocno zakorzeniony w mojej wyobraźni, że nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli […] Nie wyobrażam sobie nikogo innego w głównej roli.
Co ciekawe, jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje, że nikt nie chce wcielić się w Patricka Batemana w remaku American Psycho. Według autora powieści, Breta Eastona Ellisa, kilku aktorów z tzw. głównej listy kandydatów miało odrzucić wspomnianą rolę, ponieważ nie chcieli mierzyć się z ciężarem jego kultowego występu.
Ekranizacja kontrowersyjnej powieści Breta Eastona Ellisa American Psycho opowiada o o Patricku Batemanie, młodym i zamożnym maklerze inwestycyjnym żyjącym w świecie luksusu, prestiżu i powierzchownych relacji w Nowym Jorku lat 80. Za idealnym wizerunkiem skrywa jednak mroczną stronę: stopniowo ujawniają się jego brutalne fantazje i skłonności do przemocy, a granica między rzeczywistością a jego własnymi wyobrażeniami staje się coraz mniej wyraźna.
Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu American Psycho
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬