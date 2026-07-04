Zdjęcia do Szybkich i wściekłych 11 właśnie się rozpoczęły!

Po kilku miesiącach problemów rozpoczęły się zdjęcia na planie Szybkich i wściekłych 11. O radosnej nowinie poinformował Vin Diesel.

Osoby śledzące doniesienia dotyczące finałowej części seri Szybcy i wściekli z pewnością wiedzą, że produkcja od dłuższego czasu napotyka liczne przeszkody. Na harmonogram prac wpłynęły między innymi strajki scenarzystów i aktorów w 2023 roku, a także częste zmiany w ekipie odpowiedzialnej za realizację filmu. Początkowo za kamerą miał stanąć Justin Lin, jednak ostatecznie zrezygnował z udziału w projekcie. Jego obowiązki przejął Louis Leterrier.

Jeszcze większe zamieszanie panowało przy tworzeniu scenariusza. W kolejnych etapach prac nad tekstem zaangażowanych było aż pięciu scenarzystów: Christina Hodson, Oren Uziel, Aaron Rabin, Zach Dean oraz Gary Scott Thompson. Ostatnią osobą, która pracowała przy scenariuszu jest Michael Lesslie (Mała doboszka, Balladya ptaków i węży).

Problemy produkcyjne przełożyły się również na wielokrotne zmiany daty premiery. Początkowo Szybcy i wściekli 11 mieli zadebiutować w kinach w kwietniu 2025 roku. W maju 2024 roku Louis Leterrier poinformował jednak, że film zostanie przesunięty na 2026 rok. Następnie podczas wydarzenia FuelFest w czerwcu 2025 roku Vin Diesel ogłosił kolejne opóźnienie, wskazując kwiecień 2027 roku jako nowy termin premiery.

Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się jednak bardziej optymistyczne informacje. Po kilku miesiącach negocjacji Vin Diesel miał dojść do porozumienia z przedstawicielami Universal Pictures. Jedną z głównych kwestii spornych był budżet produkcji, który studio uznawało za zbyt wysoki. Przełom potwierdziły doniesienia sprzed kilku miesięcy, gdy Universal ogłosił, że jedenasta część serii trafi do kin 17 marca 2028 roku. Ujawniono również oficjalny tytuł filmu — Fast Forever.

Szybcy i wściekli 11 odpalili w końcu silniki

Wszystkie gwiazdy na niebie ułożyły się w odpowiednich miejscach, a Michael Lesslie po kilku miesiącach ukończył scenariusz Szybkich i wściekłych 11, ponieważ w końcu rozpoczęły się zdjęcia do finałowej odsłony sagi. Informację tą przekazał nie kto inny, jak Vin Diesel w specjalnym wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych. Teraz pozostało nam jedynie trzymać kciuki, aby nie było żadnych opóźnień w harmonogramie, aby Szybcy i wściekli trafili do kin w marcu 2028 roku.

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Źródło: instagram.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Szybcy i wściekli 10