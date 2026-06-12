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Zmarł Janusz Michałowski. Aktor miał 89 lat

Agnieszka Ziobrowska, 12 czerwca 2026

W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski. Widzowie kojarzyć go mogli z kultowej Seksmisji Juliusza Machulskiego.

Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. W młodości zainteresował się aktorstwem, a po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Dyplom aktorski uzyskał w 1960 roku, co otworzyło mu drogę do kariery na scenie teatralnej.

Pierwsze lata swojej działalności zawodowej związał z teatrami poza Warszawą. Występował między innymi w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej oraz Teatrze Nowym w Poznaniu. Już na początku kariery dał się poznać jako aktor wszechstronny, odnajdujący się zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym. Z czasem rozpoczął współpracę z warszawskimi scenami, w tym Teatrem Ateneum oraz Teatrem Współczesnym, gdzie występował przez wiele lat.

W kolejnych dekadach Michałowski ugruntował swoją pozycję jako aktor teatralny. W swoim dorobku miał role w sztukach autorstwa m.in. Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej i Williama Szekspira. Teatr pozostał najważniejszym obszarem jego działalności artystycznej przez większość życia zawodowego.

Równolegle rozwijała się jego kariera filmowa i telewizyjna. Na ekranie pojawiał się od lat 60., jednak największą rozpoznawalność przyniosły mu role w popularnych polskich produkcjach z lat 80. i 90. Jednym z najbardziej znanych występów była rola profesora Wiktora Kuppelweissera w kultowej Seksmisji w reżyserii Juliusza Machulskiego. Widzowie mogli oglądać go również w filmie Vabank, gdzie wcielił się w komisarza Karelickiego.

W następnych latach regularnie pojawiał się zarówno w filmach fabularnych, jak i serialach telewizyjnych. Wystąpił m.in. w Mistrzu i Małgorzacie, Bożej podszewce oraz popularnym serialu Plebania.

Poza działalnością sceniczną i ekranową współpracował także z Polskim Radiem, biorąc udział w licznych słuchowiskach. Jego charakterystyczny głos sprawiał, że był chętnie angażowany do produkcji radiowych oraz dubbingowych.

Janusz Michałowski zmarł

Informację o jego śmierci aktora przekazał w mediach społecznościowych jego siostrzeniec, reżyser Wojtek Ziemilski. Wiadomość potwierdziły następnie media oraz instytucje związane z kulturą. Janusz Michałowski zmarł w wieku 89 lat. Do publicznej wiadomości nie podano miejsca śmierci ani oficjalnej przyczyny zgonu aktora.

Źródło: rmf24.pl/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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