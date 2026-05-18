Poszukiwania następnego Jamesa Bonda oficjalnie się rozpoczęły!Kto zostanie nowym Bondem? Studio przerywa milczenie i studzi emocje fanówSydney Sweeney będzie świetnym Bondem. Tak twierdzi amerykański reżyserHenry Cavill jako Bond? Aktor mówi „nie” – ale wskazuje rolę, którą chętnie by przyjąłNowy James Bond wybrany? Denis Villeneuve ma faworyta?Na nowego Bonda jeszcze sobie poczekamy. Producent filmu opowiada o przybliżonej dacie premiery widowiska

Zmarła Ann Robinson. Aktorka miała 96 lat  

Agnieszka Ziobrowska, 18 maja 2026

Ann Robinson zmarła w wieku 96 lat. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w Wojnie światów. 

Ann Robinson urodziła się 25 maja 1929 roku w Hollywood w stanie Kalifornia. Dorastała w otoczeniu związanym z przemysłem filmowym, co miało wpływ na jej zainteresowanie aktorstwem i karierą przed kamerą. Zanim rozpoczęła pracę w filmie, zajmowała się modelingiem i brała udział w konkursach piękności. Dzięki temu zwróciła na siebie uwagę producentów oraz przedstawicieli wytwórni filmowych działających w Hollywood na początku lat 50. XX wieku.

Swoją karierę aktorską rozpoczęła od niewielkich ról filmowych i telewizyjnych. W pierwszych latach działalności występowała głównie w produkcjach kryminalnych i obyczajowych. Pojawiła się między innymi w filmach I Love Melvin, The Glass Web czy Dragnet. Robinson stopniowo zdobywała doświadczenie i rozpoznawalność, jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 1953 roku.

Otrzymała wtedy jedną z głównych ról w Wojnie światów w reżyserii Byrona Haskina. Film okazał się dużym sukcesem komercyjnym i został bardzo dobrze przyjęty przez widzów. Produkcja zdobyła również Oscara za efekty specjalne, a z czasem uznano ją za jeden z najważniejszych klasycznych filmów science fiction lat 50.

Rola w Wojnie światów stała się najważniejszym osiągnięciem w karierze Ann Robinson i to właśnie dzięki niej aktorka zdobyła największą popularność. W kolejnych latach była kojarzona przede wszystkim z kinem science fiction, które w tamtym okresie cieszyło się dużym zainteresowaniem amerykańskiej publiczności.

Po sukcesie filmu Robinson kontynuowała pracę w telewizji i kinie. Występowała gościnnie w serialach telewizyjnych oraz pojawiała się w kolejnych produkcjach filmowych, choć żadna z nich nie osiągnęła już tak dużego znaczenia jak Wojna światów.

Ważnym momentem w późniejszym etapie jej kariery był udział w nowej wersji Wojny światów wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga w 2005 roku. Robinson pojawiła się tam epizodycznie razem z Gene’em Barrym, z którym występowała również w filmie z 1953 roku.

Śmierć Ann Robinson

Ann Robinson zmarła w swoim domu w Los Angeles 26 września 2025 roku w wieku 96 lat. O jej śmierci rodzina zdecydowała się jednak poinformować dopiero teraz z powodów prywatnych.

Więcej informacji na Movies Room:

Keanu Reeves gwiazdą filmu Hidari. Co wiemy o projekcie?

Najlepsze filmy science fiction na HBO, które zabiorą was w podróż poza granice wyobraźni

QUIZ: Jak dobrze znasz uniwersum Star Trek?

Źródło: hollywoodreporter.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement