Zmarła Ann Robinson. Aktorka miała 96 lat  

Ann Robinson zmarła w wieku 96 lat. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w Wojnie światów.
Ann Robinson urodziła się 25 maja 1929 roku w Hollywood w stanie Kalifornia. Dorastała w otoczeniu związanym z przemysłem filmowym, co miało wpływ na jej zainteresowanie aktorstwem i karierą przed kamerą. Zanim rozpoczęła pracę w filmie, zajmowała się modelingiem i brała udział w konkursach piękności. Dzięki temu zwróciła na siebie uwagę producentów oraz przedstawicieli wytwórni filmowych działających w Hollywood na początku lat 50. XX wieku.
Swoją karierę aktorską rozpoczęła od niewielkich ról filmowych i telewizyjnych. W pierwszych latach działalności występowała głównie w produkcjach kryminalnych i obyczajowych. Pojawiła się między innymi w filmach I Love Melvin, The Glass Web czy Dragnet. Robinson stopniowo zdobywała doświadczenie i rozpoznawalność, jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 1953 roku.
Otrzymała wtedy jedną z głównych ról w Wojnie światów w reżyserii Byrona Haskina. Film okazał się dużym sukcesem komercyjnym i został bardzo dobrze przyjęty przez widzów. Produkcja zdobyła również Oscara za efekty specjalne, a z czasem uznano ją za jeden z najważniejszych klasycznych filmów science fiction lat 50.
Rola w Wojnie światów stała się najważniejszym osiągnięciem w karierze Ann Robinson i to właśnie dzięki niej aktorka zdobyła największą popularność. W kolejnych latach była kojarzona przede wszystkim z kinem science fiction, które w tamtym okresie cieszyło się dużym zainteresowaniem amerykańskiej publiczności.
Po sukcesie filmu Robinson kontynuowała pracę w telewizji i kinie. Występowała gościnnie w serialach telewizyjnych oraz pojawiała się w kolejnych produkcjach filmowych, choć żadna z nich nie osiągnęła już tak dużego znaczenia jak Wojna światów.
Ważnym momentem w późniejszym etapie jej kariery był udział w nowej wersji Wojny światów wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga w 2005 roku. Robinson pojawiła się tam epizodycznie razem z Gene’em Barrym, z którym występowała również w filmie z 1953 roku.
Śmierć Ann Robinson
Ann Robinson zmarła w swoim domu w Los Angeles 26 września 2025 roku w wieku 96 lat. O jej śmierci rodzina zdecydowała się jednak poinformować dopiero teraz z powodów prywatnych.
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.
Nie wszyscy aktorzy powrócą w 2. sezonie Harry’ego Pottera. Jedna z istotnych postaci będzie musiała zostać recastingowana. Pierwszy sezon Harry’ego Pottera na HBO zadebiutuje już w najbliższe Boże Narodzenie. Twórcy nie mają zamiaru zwalniać tempa, ponieważ zdjęcia do 2.