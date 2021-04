Dwayne Johnson jako prezydent? Aktor jest na tak!

Wszyscy kochają The Rocka i od lat mówi się, że Dwayne Johnson może pewnego dnia kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego serial telewizyjny Young Rock, jest nawet oparty na tej koncepcji. Nie byłoby trudno wyobrazić sobie również, jak w końcu przechodzi od zapaśnika przez aktora do polityka. Teraz gwiazda Black Adam odpowiedziała na niedawną ankietę, która wykazała, że ​​46% ludzi jest na tak.

Nie jest to takie trudne do wyobrażenia, a biorąc pod uwagę, jakim sympatycznym i przyziemnym człowiekiem jest Johnson. Ten człowiek ma niesamowitą historię. Od 7 dolarów w kieszeni jako nastolatek, przez tytuł Supergwiazdy WWE i jednego z największych aktorów na świecie!

Not sure our Founding Fathers ever envisioned a six-four, bald, tattooed, half-Black, half-Samoan, tequila drinking, pick up truck driving, fanny pack wearing guy joining their club – but if it ever happens it’d be my honor to serve the people 🙏🏾💪🏾🇺🇸 https://t.co/6Xd9ADzqX7

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 9, 2021