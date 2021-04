Lil Nas X świętuje sukces wraz Godzillą i Kongiem!

Lil Nas X świętuje sukces swoje singla Montero (Call Me By Your Name), udostępniając film, na którym Godzilla i King Kong się całują.

Lil Nas X uczcił swój najnowszy singiel Montero (Call Me By Your Name), który zajął pierwsze miejsce na listach przebojów na całym świecie, zamieszczając film, na którym Godzilla i King Kong czują do siebie mięte. Krótki klip opublikowany na oficjalnym koncie artysty na Twitterze pokazuje animowaną wersje King Konga idącego w stronę Godzilli i obejmującego potwora, podczas gdy w tle gra Montero.

MONTERO IS OFFICIALLY THE NUMBER ONE SONG IN THE WORLD pic.twitter.com/V1P93neKbp — nope 🏹 (@LilNasX) April 12, 2021

Reszta klipu przedstawia dwóch tytanów całujących się, tańczących i odchodzących, trzymając się za ręce, podczas gdy uzbrojony żołnierz patrzy na parę ze łzami w oczach. Lil Nas X podpisała klip:

MONTERO JEST OFICJALNIE PIOSENKĄ NUMER 1 NA ŚWIECIE.

Montero został wydany jako singiel w marcu, ale nadal pozostaje na ustach ludzi po wydaniu kontrowersyjnego teledysku. Oprócz różnych chrześcijańskich obrazów, wideo pokazuje muzyka tańczącego w piekle i ocierającego się o Szatana.

Źródło: Twitter, ilustracja wprowadzenia: kadr z teledysku Montero (Call Me By Your Name)