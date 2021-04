Spider-Man: No Way Home – fanowski zwiastun podbija TikToka!

Fani tak nie mogą się doczekać oficjalnego traileru filmu Spider-Man: No Way Home, że co chwila widzimy nowe, amatorskie produkcje! Tym razem teaser wygląda naprawdę dobrze i mamy na nim scenę z Doktorem Strange!

Scena rozgrywa się w Londynie. Mamy tutaj Petera, Strange’a i drugiego Petera w roli Garfielda! Na pierwszy rzut oka niestety widać, że to amatorska produkcja, mamy tutaj sceny z Thor: Ragnarok, Far From Home oraz Niesamowitego Spider-Mana 1!

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe