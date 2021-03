Tom Holland odpoczywa od filmów!

Tom Holland jest gotowy na przerwę w aktorstwie, gdy skończy Spider-Mana: No Way Home. Holland zyskał sławę, kiedy wystąpił jako Peter Parker (aka. Spider-Man) w Marvel Cinematic Universe. Zadebiutował w filmie Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów z 2016 roku, a następnie wrócił do tej roli jeszcze pięć razy – pojawił się w dwóch filmach Avengers i był głównym bohaterem własnej trylogii Spider-Mana. Oprócz Człowieka Pająka, Holland wystąpił między innymi w Cherry czy nadchodzącym Uncharted. Nie można zaprzeczyć, że aktor ostatnio ciężko pracował i jest gotowy na jakiś czas wolny w najbliższej przyszłości.

W rozmowie z USA Today Holland został zapytany o swoje plany po ukończeniu Spider-Mana 3. Kiedy zrobi sobie zasłużoną przerwę, aktor może zająć się narciarstwem, które jest jego hobby:

Zrobię sobie przerwę. Wrócę do domu i po prostu nacieszę się wolnym. To pierwszy raz, odkąd zapisałem się do Spider-Mana, gdzie nie mam z kimś umowy. Myślę, że mógłbym jeździć na nartach. Ponieważ to jest coś, na co mi tak naprawdę nie pozwolono, ponieważ musiałem zachować sprawność, zdrowie i gotowość do pracy. Więc myślę, że mógłbym spróbować gdzieś pojechać na narty. Nie wiem. Mam zamiar po prostu wrócić do domu i zobaczyć, dokąd zaprowadzi mnie wiatr.