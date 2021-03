Czarna Pantera już niedługo dołączy do gry Marvel’s Avengers! Znamy plan studia na 2021 rok!

Marvel’s Avengers nie zrobiło takiej furory jak się to zapowiadało. Square Enix próbuje jakoś osłodzić gorzki smak porażki po premierze gry i powoli wdraża plan dalszego rozwoju produkcji. Jak widzimy na grafice, niebawem, bo już w lato, do gry zawita postać Czarnej Pantery. Do tego licencjonowane skórki MCU w grze i mamy sukces!

Here is our roadmap for upcoming features!

We'll be introducing new Villain Sectors, events like the Red Room Takeover, a new Patrol Mode, Black Panther and the War for Wakanda, and more ways to play.

➡️ More info – https://t.co/E7srjI1VfE pic.twitter.com/AAV1sFIXdi