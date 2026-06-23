Dema Mortal Shell II oraz The Sinking City 2 ze Steam Next Fest wśród gier wykorzystujących technikę DLSS

W zeszłym tygodniu Valve rozpoczęło kolejną edycję Steam Next Fest, umożliwiając twórcom gier udostępnianie wersji demonstracyjnych swoich nadchodzących tytułów. Wiele z nich wykorzystuje DLSS oraz inne techniki RTX. Znajdziemy wśród nich miedzy innymi dema gier Mortal Shell II oraz The Sinking City 2.

NVIDIA poinformowała także, że wychodzące jutro w ramach wczesnego dostępu Empulse korzysta z szeregu technik DLSS, a Subnautica 2 otrzymała aktualizację dodającą natywne wsparcie DLSS 4.5 Super Resolution.

Szczegółowe informacje

Mortal Shell II, stworzona przez Cold Symmetry oraz Playstack, znacznie rozszerza możliwości oryginalnej gry typu soulslike, oferując nieograniczoną, pełną adrenaliny walkę, bardziej rozbudowany system broni z szerokimi możliwościami ulepszeń oraz nacisk na swobodną eksplorację. Premiera pełnej wersji odbędzie się jeszcze w tym roku. Otwarta beta Mortal Shell II zapewnia dostęp do pierwszych godzin rozgrywki. Gracze korzystający z kart graficznych GeForce RTX mogą przyspieszyć i ulepszyć swoje wrażenia dzięki technikom DLSS Super Resolution oraz Multi Frame Generation, a także wykorzystujących ray tracing odbiciom światła i globalnemu oświetleniu.

Stworzona przez Frogwares The Sinking City 2 osadzona jest w lovecraftowskiej wizji Ameryki lat 20. XX wieku, w niesławnym mieście Arkham. Ogromna powódź wypędziła wszystkich mieszkańców z wyjątkiem tych najbardziej obłąkanych, pozostawiając po sobie zniszczenie i potwory grasujące na ulicach. Gracze wcielają się w rolę Calvina Rafferty’ego, poszukiwacza przygód zajmującego się okultyzmem, którego lekkomyślne działania doprowadziły do katastrofalnych skutków. Przed premierą, która odbędzie się 18 sierpnia, firma Frogwares udostępniła godzinne demo, dające okazję do bliższego poznania nowego bohatera oraz odkrywania przyczyn jego tragicznej podróży do zalanego i opanowanego przez potwory miasta. Użytkownicy kart graficznych GeForce RTX mogą włączyć techniki DLSS Super Resolution oraz Multi Frame Generation, aby przyspieszyć działanie gry i poprawić jakość wyświetlanego obrazu.

Empulse to dynamiczna strzelanka drużynowa typu 6 na 6 od 1047 Games, która zadebiutuje 24 czerwca w ramach wczesnego dostępu. Gracze będą mogli biegać po ścianach, używać haków i skoczni czy pilotować mechy. Gracze korzystający z kart graficznych GeForce RTX mogą przyspieszyć rozgrywkę i poprawić jakość grafiki dzięki technikom DLSS Dynamic Multi Frame Generation oraz DLSS Super Resolution, a także zminimalizować opóźnienia systemowe dzięki technice NVIDIA Reflex.

Subnautica 2 od Unknown Worlds to podwodna gra przygodowa z elementami survivalu, której akcja rozgrywa się w nowym, obcym świecie. Zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu w maju, szybko sprzedając się w milionach egzemplarzy. W momencie premiery gra wykorzystywała techniki DLSS Super Resolution oraz Frame Generation, które można było zastąpić najnowszymi modelami w narzędziu NVIDIA App, aby uzyskać lepszą jakość obrazu i wyższą wydajność. Niedawno Subnautica 2 otrzymała aktualizację wprowadzające natywne wsparcie techniki DLSS Super Resolution w wersji 4.5, zapewniając wszystkim graczom korzystającym z kart GeForce RTX najlepszą możliwą jakość obrazu i zwiększoną liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.