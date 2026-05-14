GeForce NOW na fali. Podwodna przygoda w Subnautica 2 trafia do chmury

Bieżący tydzień w usłudze GeForce NOW upływa pod znakiem istotnych premier. Najbardziej nośną jest debiut gry Subnautica 2, która trafiła do chmury w dniu swojej rynkowej premiery. Użytkownicy mogą rozpocząć eksplorację nowego, oceanicznego świata na niemal dowolnym urządzeniu, bez konieczności pobierania i instalowania plików.

Tytuł otwiera listę 11 nowych gier zasilających w tym tygodniu bibliotekę GeForce NOW. Równolegle w HITMAN World of Assassination ruszyła limitowana akcja z nagrodami, dostępna do 15 czerwca. W ramach czasowego crossoveru gracze mogą do 25 maja bezpłatnie podjąć kontrakt z udziałem Le Chiffre’a – postaci znanej z Casino Royale. Ukończenie misji odblokowuje unikalne wyposażenie, które będzie można wykorzystać w nadchodzącej produkcji 007 First Light w dniu jej premiery.

Dodatkowo Forza Horizon 6 wchodzi na wysokie obroty. Już dziś, 14 maja, dla graczy, którzy zakupili edycję Premium na Steam lub zestaw Premium Upgrade w ramach Game Pass, rozpoczyna się wcześniejszy dostęp. Dzięki GeForce NOW gracze mogą ruszyć na trasę natychmiast – bez instalacji i bez czekania.

Lista 11 nowych gier w chmurze GeForce NOW