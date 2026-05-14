Heart of the Beast z datą premiery. Kiedy zobaczymy nowy film Brada Pitta?Matt Reeves potwierdził powrót 6 członków obsady w sequelu BatmanaA Minecraft Sequel z nową aktualizacją. Pierwsze zdjęcie z planu filmuDobra wiadomość dla fanów gier. Film The Legend of Zelda z wcześniejszą datą premieryRozgrywająca nie powiedziała ostatniego słowa. Serial Netflixa przedłużony na 3. sezonRód smoka od kulis. Zobaczcie jak powstawał 3. sezon hitu HBO

GeForce NOW na fali. Podwodna przygoda w Subnautica 2 trafia do chmury

Szymon Góraj, 14 maja 2026

Bieżący tydzień w usłudze GeForce NOW upływa pod znakiem istotnych premier. Najbardziej nośną jest debiut gry Subnautica 2, która trafiła do chmury w dniu swojej rynkowej premiery. Użytkownicy mogą rozpocząć eksplorację nowego, oceanicznego świata na niemal dowolnym urządzeniu, bez konieczności pobierania i instalowania plików.

Tytuł otwiera listę 11 nowych gier zasilających w tym tygodniu bibliotekę GeForce NOW. Równolegle w HITMAN World of Assassination ruszyła limitowana akcja z nagrodami, dostępna do 15 czerwca. W ramach czasowego crossoveru gracze mogą do 25 maja bezpłatnie podjąć kontrakt z udziałem Le Chiffre’a – postaci znanej z Casino Royale. Ukończenie misji odblokowuje unikalne wyposażenie, które będzie można wykorzystać w nadchodzącej produkcji 007 First Light w dniu jej premiery.

Dodatkowo Forza Horizon 6 wchodzi na wysokie obroty. Już dziś, 14 maja, dla graczy, którzy zakupili edycję Premium na Steam lub zestaw Premium Upgrade w ramach Game Pass, rozpoczyna się wcześniejszy dostęp. Dzięki GeForce NOW gracze mogą ruszyć na trasę natychmiast – bez instalacji i bez czekania.

Lista 11 nowych gier w chmurze GeForce NOW

  • Battlestar Galactica: Scattered Hopes (od 11 maja w Steam,)
  • Outbound (od 11 maja w Steam,)
  • Directive 8020 (od 12 maja w Steam,)
  • Subnautica 2 (od 14 maja w SteamEpic Games Store i Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • Blades of Fire (od 14 maja w Steam,)
  • Forza Horizon 6 (wcześniejszy dostęp od 14 maja w Steam i Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • Disco Elysium (Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • Oddsparks: An Automation Adventure (Epic Games Store)
  • Planet Coaster 2 (Epic Games Store)
  • Sudden Strike 5 (Steam)
  • Super Battle Golf (Steam)
Przeczytaj więcej
Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement