Premier Grecji zadzwonił do Christophera Nolana. Odyseja doczekała się wyjątkowego uznaniaOdyseja wyciekła do sieci. Universal Pictures wydało oświadczenieQUIZ: Rozpoznaj produkcje z ZendayąOdyseja nie zwalnia tempa. Historyczny wynik filmu Christophera Nolana i ponad 600 mln dolarów na koncieKobieta zagrała Odyseusza u Nolana. To ją widzieliście w scenie z gigantami!Elliot Page był przerażony rolą w Odysei Christophera Nolana. „Chciałem tylko wykonać dobrą robotę”

Halo: Campaign Evolved oraz siedem innych nowości w GeForce NOW

Szymon Góraj, 30 lipca 2026

Wakacje w pełnym rozkwicie, a NVIDIA przypomina, że ten sam sprzęt, który towarzyszy w podróży czy na działce, sprawdzi się też do grania w chmurze. Chromebook, Mac, Surface, komórka czy zwykły laptop może posłużyć jako urządzenie do gier o wydajności najnowszych kart graficznych GeForce RTX.

Wystarczy chwila wolnego czasu, by strumieniować z chmury GeForce NOW tysiące wspieranych gier PC z bibliotek Steam, Xbox PC Game Pass czy Epic Games Store. Bez pobierania danych, długich instalacji i zajmowania miejsca na dysku.

W tym tygodniu do usługi dołącza osiem nowych tytułów z Halo: Campaign Evolved na czele. Subskrybenci planu Ultimate mogą przeżyć kultowy powrót Master Chiefa, legendarnego bohatera serii, z płynnością na poziomie kart graficznych GeForce RTX 5080. Gra wykorzystuje techniki NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex oraz ray tracing, które zapewniają płynną i responsywną rozgrywkę.

Zanim gracze podejmą decyzję o abonamencie miesięcznym lub rocznym, mogą wypróbować dostęp jednodniowy, otwierający pełną paletę korzyści planu premium. Jego koszt zostanie później odliczony od ceny pierwszego abonamentu.

Oto tytuły, które w tym tygodniu trafiają do biblioteki usługi GeForce NOW:

  • Halo: Campaign Evolved (od 28 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • Mistfall Hunter (od 30 lipca w Steam)
  • Call of Duty: Black Ops 6 (od 30 lipca w Ubisoft Connect)
  • Sudden Attack: Zero Point (od 30 lipca w Steam)
  • The Ranchers (od 30 lipca w Steam)
  • Corsair Cove (od 31 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • Funnel Runners (Steam)
  • Pathogenic (Steam)
Przeczytaj więcej
Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 110.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬