Halo: Campaign Evolved oraz siedem innych nowości w GeForce NOW

Nowa Dorotka w Ranczu ujawnia pierwsze szczegóły. Córka Lucy i Kusego pójdzie w ślady ojca
Jedna z największych zagadek nowego sezonu Rancza zaczyna się wyjaśniać. Wiadomo już, jaka będzie dorosła Dorotka, córka Lucy i Kusego.
Wakacje w pełnym rozkwicie, a NVIDIA przypomina, że ten sam sprzęt, który towarzyszy w podróży czy na działce, sprawdzi się też do grania w chmurze. Chromebook, Mac, Surface, komórka czy zwykły laptop może posłużyć jako urządzenie do gier o wydajności najnowszych kart graficznych GeForce RTX.
Wystarczy chwila wolnego czasu, by strumieniować z chmury GeForce NOW tysiące wspieranych gier PC z bibliotek Steam, Xbox PC Game Pass czy Epic Games Store. Bez pobierania danych, długich instalacji i zajmowania miejsca na dysku.
W tym tygodniu do usługi dołącza osiem nowych tytułów z Halo: Campaign Evolved na czele. Subskrybenci planu Ultimate mogą przeżyć kultowy powrót Master Chiefa, legendarnego bohatera serii, z płynnością na poziomie kart graficznych GeForce RTX 5080. Gra wykorzystuje techniki NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex oraz ray tracing, które zapewniają płynną i responsywną rozgrywkę.
Zanim gracze podejmą decyzję o abonamencie miesięcznym lub rocznym, mogą wypróbować dostęp jednodniowy, otwierający pełną paletę korzyści planu premium. Jego koszt zostanie później odliczony od ceny pierwszego abonamentu.
Oto tytuły, które w tym tygodniu trafiają do biblioteki usługi GeForce NOW:
Jedna z największych zagadek nowego sezonu Rancza zaczyna się wyjaśniać. Wiadomo już, jaka będzie dorosła Dorotka, córka Lucy i Kusego.
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