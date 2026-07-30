Halo: Campaign Evolved oraz siedem innych nowości w GeForce NOW

Wakacje w pełnym rozkwicie, a NVIDIA przypomina, że ten sam sprzęt, który towarzyszy w podróży czy na działce, sprawdzi się też do grania w chmurze. Chromebook, Mac, Surface, komórka czy zwykły laptop może posłużyć jako urządzenie do gier o wydajności najnowszych kart graficznych GeForce RTX.

Wystarczy chwila wolnego czasu, by strumieniować z chmury GeForce NOW tysiące wspieranych gier PC z bibliotek Steam, Xbox PC Game Pass czy Epic Games Store. Bez pobierania danych, długich instalacji i zajmowania miejsca na dysku.

W tym tygodniu do usługi dołącza osiem nowych tytułów z Halo: Campaign Evolved na czele. Subskrybenci planu Ultimate mogą przeżyć kultowy powrót Master Chiefa, legendarnego bohatera serii, z płynnością na poziomie kart graficznych GeForce RTX 5080. Gra wykorzystuje techniki NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex oraz ray tracing, które zapewniają płynną i responsywną rozgrywkę.

Zanim gracze podejmą decyzję o abonamencie miesięcznym lub rocznym, mogą wypróbować dostęp jednodniowy, otwierający pełną paletę korzyści planu premium. Jego koszt zostanie później odliczony od ceny pierwszego abonamentu.

Oto tytuły, które w tym tygodniu trafiają do biblioteki usługi GeForce NOW:

Halo: Campaign Evolved (od 28 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)

Mistfall Hunter (od 30 lipca w Steam)

(od 30 lipca w Steam) Call of Duty: Black Ops 6 (od 30 lipca w Ubisoft Connect )

Sudden Attack: Zero Point (od 30 lipca w Steam)

(od 30 lipca w Steam) The Ranchers (od 30 lipca w Steam )

Corsair Cove (od 31 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)

(od 31 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass) Funnel Runners (Steam)

(Steam) Pathogenic (Steam)