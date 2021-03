Kolejna aktualizacja gry Marvel’s Avengers!

W grze Marvel’s Avengers jest zdecydowaniu za dużo tak zwanych bugów. Twórcy postanowili wypuścić kolejną łatkę przed wielką aktualizacją, która już 18 marca. Oto list zmian:

– Atak rakietowy Iron Mana ponownie aktywuje efekt stanu baterii.

– Niezamierzony efekt dźwiękowy nie jest już odtwarzany podczas niektórych ruchów.

Patch 1.4.3 is being published today and includes the following fixes:

• Iron Man’s missile attack triggers the battery status effect again.

• An unintended sound effect no longer plays during some moves.

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 2, 2021